Saprissa presenta caras nuevas y la vuelta de un jugador muy señalado por la afición para juego ante Carmelita

Hernán Medford alinea a un equi po repleto de caras nuevas para defender el 6-0 de la ida por el certamen de Copa

Por Eduardo Rodríguez

Saprissa hizo los deberes en el primer juego de la serie de cuartos de final del torneo de Copa luego de vencer 6-0 a un Carmelita que milita en la segunda división del fútbol nacional.

Con semejante ventaja, era de esperar que Saprissa presentara caras nuevas para este compromiso ante los verdolagas.

Partido: Saprissa vs Carmelita
Marvin Loría será estelar en el duelo entre Carmelita y Saprissa (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Isaac Alfaro será el estelar en el arco, con Jorkaeff Azofeifa, Daniel Espinoza, Alberth Barahona, Ricardo Blanco, Matías Elizondo, Gerson Torres, Jefferson Brenes, Derek Woodly, Ariel Rodríguez y un Marvin Loria que será estelar en medio de un mar de críticas por parte de la hinchada tibaseña.

El juego de vuelta comenzará a las 6 de la tarde en el estadio Rafael Bolaños.

