Saprissa reacciona al fallo sobre Mariano Torres y Fidel Escobar y deja clara su posición

En el Deportivo Saprissa se refirieron a la determinación que el Tribunal Disciplinario tomó sobre la apelación por las sanciones que se les impusieron a los jugadores Mariano Torres y Fidel Escobar.

Este jueves, el tribunal de la Fedefútbol elevó el reclamo de los morados al Tribunal de Apelaciones y, de momento, las sanciones contra ambos futbolistas se mantienen en pie.

En el Saprissa aseguran que no comparten la decisión y así lo hicieron saber en un breve comunicado de prensa:

La sanción de 3 partidos contra Mariano Torres se mantiene. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“El Deportivo Saprissa respeta la posición del Tribunal Disciplinario, pero no la comparte. En consecuencia, el expediente será trasladado al Tribunal de Apelaciones en cumplimiento del debido proceso.

“Se insta, de forma respetuosa, a una resolución célere del recurso de apelación en procura de respetar el principio de equidad deportiva”.

La decisión del Disciplinario

Esto resolvió el órgano disciplinario:

“El Tribunal Disciplinario de la FCRF informa que este miércoles 29 de abril recibió un recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el Deportivo Saprissa contra la sanción impuesta a los jugadores Mariano Torres y Fidel Escobar tras la jornada N18 del torneo de Clausura de la UNAFUT.

“Tras el análisis de esta revocatoria, el Tribunal Disciplinario determinó rechazar la gestión planteada y elevar al Tribunal de Apelaciones de la FCRF para que resuelvan de manera definitiva. De momento, ambas sanciones se mantienen vigentes”.