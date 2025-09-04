Saprissa recibe una advertencia que le podría golpear duro el bolsillo

Saprissa no solo perdió contra Alajuelense dentro de la cancha, sino que además fue multado con buena platica. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El clásico contra Alajuelense no solo le dejó un mal resultado a Saprissa, sino que lo hizo perder plata y, además, recibió una dura advertencia.

Este jueves, el Tribunal Disciplinario dio a conocer las sanciones correspondientes a la jornada 6 del Apertura 2025 y multó a los morados con 250 mil colones y un apercibimiento de aforo del estadio.

Es decir, si en un próximo juego de local se vuelven a lanzar objetos al terreno de juego, se aplicará un veto parcial a la Cueva, que le haría perder parte del dinero de la taquilla.

“Una multa de 250.000 colones y un apercibimiento de reducción de aforo del estadio en un 20% para el próximo partido como local, de conformidad con el artículo 72 inciso 2) al ser la primera ocasión que se nota lanzamiento de objetos peligrosos sin impactar a personas dentro de un encuentro”, informó el Tribunal este jueves.

Además, los saprissistas fueron sancionados con ₡500 mil de conformidad con lo establecido en el artículo 54 BIS inciso c) al ser la primera vez que no destacan las zonas amarillas.

El estadio Ricardo Saprissa podría ser vetado si los aficionados vuelven a lanzar objetos dentro del terreno de juego. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

A Alajuelense también los multaron con ₡250 mil “al ser la primera vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido de conformidad con el artículo 41 inciso primero”.

