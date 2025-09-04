Saprissa recibe una advertencia que le podría golpear duro el bolsillo

El clásico contra Alajuelense no solo le dejó un mal resultado a Saprissa, sino que lo hizo perder plata y, además, recibió una dura advertencia.
Este jueves, el Tribunal Disciplinario dio a conocer las sanciones correspondientes a la jornada 6 del Apertura 2025 y multó a los morados con 250 mil colones y un apercibimiento de aforo del estadio.
Es decir, si en un próximo juego de local se vuelven a lanzar objetos al terreno de juego, se aplicará un veto parcial a la Cueva, que le haría perder parte del dinero de la taquilla.
“Una multa de 250.000 colones y un apercibimiento de reducción de aforo del estadio en un 20% para el próximo partido como local, de conformidad con el artículo 72 inciso 2) al ser la primera ocasión que se nota lanzamiento de objetos peligrosos sin impactar a personas dentro de un encuentro”, informó el Tribunal este jueves.
Además, los saprissistas fueron sancionados con ₡500 mil de conformidad con lo establecido en el artículo 54 BIS inciso c) al ser la primera vez que no destacan las zonas amarillas.
A Alajuelense también los multaron con ₡250 mil “al ser la primera vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido de conformidad con el artículo 41 inciso primero”.
