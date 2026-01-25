Saprissa recupera a Mariano Torres y Cartaginés a Carlos Barahona para juego de esta tarde

Saprissa y Cartaginés recuperan a importantes jugadores para el duelo de esta tarde en Tibás, ya que Mariano Torres vuelve luego de la roja que le mostraron en la primera fecha, al igual que Carlos Barahona, que vio la roja ante Guadalupe.

Además de Mariano, Saprissa sale con Abraham Madriz, Gerald Taylor, Pablo Arboine, Kendall Waston, Sebastián Acuña, Joseph Mora, David Guzmán, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Orlando Sinclair.

Saprissa recupera a Mariano Torres que será estelar ante Cartaginés (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los de Amarini Villatoro recuperan a Barahona y salen con Kevin Briceño, Marcelo Pereira, Douglas López, Johan Venegas, Cristhopher Núñez, Luis Flores, Diego González, Diego Mesén, Suhander Zúñiga y José Mora.

El duelo dará inicio a las 6 de la tarde en la Cueva.