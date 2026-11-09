Saprissa recupera el liderato del Apertura tras una jugada que revivirá pesadillas a los manudos

David Guzmán rescató a Saprissa con su gol a los 88 minutos. (JOHN DURAN/John Durán)

Saprissa volvió a vivir otra “sapriparida” este domingo, pero al final consiguió su objetivo: derrotó 2-1 a Puntarenas FC con un gol a los 88 minutos y alcanzó los 31 puntos que lo ponen de líder al tener mejor gol diferencia que Cartaginés.

Para muchos aficionados morados lo de Monstruo es de manual, a una gran victoria le sigue un gran fiasco, por lo que el partido con los chuchequeros tenía ese temor, una reserva basada en hechos.

Todo estaba para que los morados arrasaran, juego en casa, ante un rival al que ya se le acabó el crédito para pelear arriba, que no suponía una gran prueba y con la mesa servida que con una victoria recuperabas la cima que perdiste hace ocho días.

El asunto es que como dice el dicho: “A Dios rogando y con el mazo dando”. Celebrar la derrota de Sporting este sábado ante Alajuelense que les abría la opción de ser líderes se valía, pero también tocaba cumplir lo más importante: ganar.

Al final lo hizo sufriendo, como tiene acostumbrada a la afición, con Abraham Madriz como figura, sosteniendo las papas en el horno y aprovechando un horror de Adonis Pineda que hizo revivir recuerdos a los manudos que veían el juego.

Uno veía el primer tiempo y era la misma sensación de apatía, un partido jugado a nada, sin emociones, como si se fuera a ganar a pura camiseta, lo que tanto molesta a los aficionados.

Al medio tiempo pareciera que Hernán Medford algo dijo, porque los primeros minutos del complemento parecía otro Saprissa, en los primeros dos minutos, entró dos veces por la banda izquierda, generando el peligro que no hizo en 45 minutos.

En la primera no pudo cerrar la pinza, en la segunda, Newton Williams la puso al centro para que apareciera Gerson Torres y anotar de manera sencilla a los 46.

Saprissa sufrió pero se llevó un triunfo vital. (JOHN DURAN/John Durán)

Ahora sí, todo parecía que se acomodaba, pero con Saprissa las cosas no suelen ser tan fáciles por estos tiempos y el empate le cayó a los 58 con Dariel Castrillo, quien mató frente al marco una bola que puso Kliver Gómez.

Que mal hizo ver el lateral chuchequero a Bancy Hernández en la jugada, lo dejó tirado, pero el nicaragüense quedó mucho peor cuando a los 83 se fue expulsado por una plancha que metió por detrás a un rival. Una vez más se fue silbado.

El Puerto creció desde que empató y empezó a probar a Madriz, con tres jugadas claves, lo que demostró de nuevo que en este momento el meta es la principal figura, la que les aguanta el rancho y les da puntos.

Un tapadón abajo del marco tras un cabezazo, otra a Dariel Castrillo en una entrada al área, y otra estirada al su poste derecho lo ponían de figura.

⏰ 87' Golazo de David Guzmán para poner a los morados arriba en el marcador otra vez. pic.twitter.com/6rNP63BtGd — FUTV (@FUTVCR) November 8, 2026

Adonis Pineda tampoco lo hacía mal, pero la pésima salida a los 88 minutos tras un tiro de esquina vendió al Puerto. El meta se quedó corto, apenas tocó la pelota y le quedó a David Guzmán para que con un tiro de zurda picado pusiera el 2-1.

Como sucedió en la final del Apertura 2019, cuando jugaba en Alajuelense, el minuto 88 fue su perdición, la condena para su club y el darle a Saprissa un liderato que no se veía por donde entrara.