Saprissa revivirá algo que no se hacía desde hace 50 años: rifar un carro en un estadio

Este es el chuzo que el cuadro morado está rifando. Foto: Cortesía Prensa Saprissa.

El Deportivo Saprissa, como una forma de agradecimiento a sus aficionados por llenar el estadio durante la fase regular, este fin de semana se pondrá una flor en el ojal con la dinámica “El finde de los Saprissa”, en la que preparan muchas sorpresas, al punto que hasta revivieron algo que no se hacía desde hace más de 50 años: rifar un carro.

Así como lo oye, un chuzo recién salido de la agencia, un premio que no todos los días se ve y que surgió gracias a una idea de uno de los directivos del equipo.

Como en La Teja vamos más allá, nos pusimos a averiguar hace cuánto no se rifaba algo así en un partido y nos dimos cuenta que fue hace bastante tiempo.

Lo que hicimos fue contactar al periodista e historiador José Antonio Pastor para que nos ayudará a verificar ese dato, muy amablemente nos atendió y entre sus documentos encontró una crónica del periódico La Nación del clásico entre Alajuelense y Saprissa del lunes 5 de julio de 1971, en ese juego fue la última vez que se sorteó un auto en un partido de primera división.

La rifa se realizó el domingo 4 en el viejo estadio Nacional, en La Sabana, en total participaron 27.918 personas que compraron su entrada para pulsear el premio. Ese día, Alajuelense recaudó más de 232 mil colones, un platal para esa época.

El ganador fue un señor llamado José Carlos Navarro, quien compró entrada en el sector de sol en reventa, era vecino de plaza Víquez, en el centro de San José y en ese momento tenía 21 años, estaba doblemente feliz, por llevarse el carro y porque su equipo, la Liga, le ganó 1-0 a los morados.

“Ese tipo de promociones son propias de instituciones que ven muy seguro el éxito, no es sencillo llegar y decir: ‘Vamos a rifar un carro porque esperamos 15 mil personas’, la entrada no puede ser muy barata y la organización es ambiciosa al promover la rifa de un carro. No es cualquiera que se mete en un proyecto de esos, un carro por barato que sea, siempre representa mucho dinero”, comentó.

Un carrazo

Regresando al tiempo actual, el carro que rifará el cuadro morado este fin de semana es un Honda City EX, año 2023 y de color blanco, nuevo de paquete.

Según datos compartidos por el departamento de comunicación del Deportivo Saprissa, viene con buenas extras.

Tiene un motor a gasolina de 1.5 litros y 1.500 centímetros cúbicos de cilindraje, transmisión automática CVT, para que no se estrese en las presas haciendo los cambios. El tanque de gasolina es de 40 litros.

Otras de sus características son las luces halógenas delanteras y traseras LED, apertura remota electrónica del baúl, botón de arranque, o sea, nada de llavecitas. También tiene pantalla táctil de ocho pulgadas y aplicaciones para conectar el teléfono por puertos USB.

¿Cómo participar?

Le gustó el chuzo y quiere participar, pues debe seguir los siguientes pasos: Primero debe comprar su entrada del partido de este sábado entre Saprissa - Grecia.

Luego debe llenar un cupón con sus datos personales, como nombre completo, número de cédula, número del boleto o el folio del carné de socio y después depositarlo en los buzones que estarán en varios puntos del estadio.

Con eso ya estará participando por este carro, pero también habrán otras sorpresas, pero el club hasta el momento no ha dado detalles, pero estamos seguros que a muchos les cuadrará.