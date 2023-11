Saprissa rompió el silencio sobre la acusación de presunto racismo contra Mariano Torres

Mariano Torres y Saprissa niegan cualquier insulto racista contra Freddy Góndola. (Rafael Pacheco Granados)

Saprissa rompió el silencio sobre la polémica en la que está envuelto su capitán, Mariano Torres, a quien Freddy Góndola, jugador de Alajuelense, lo acusó de decirle insultos racistas.

Los morados rechazan las acusaciones del canalero, a las que llaman “temerarias”, y fueron enfáticos en que, basados en una investigación interna, están seguros que no son ciertas.

“Mariano Torres niega categóricamente haber proferido insultos racistas en la final del torneo de Copa, mientras que los jugadores cercanos afirman no haber escuchado ningún insulto racista.

“‘No le dije a Góndola un insulto racista, eso es falso. Yo jamás he sido ni será racista. No me referiré más al tema y a todo este circo que están armando sin pruebas ni testigos’“, dice el argentino en el comunicado dado a conocer por los los tibaseños.

Adicionalmente, el bicampeón nacional afirma que su postura es apoyar a Mariano en cualquier instancia que lo requiera.

“Lo haremos en todas las instancias donde resulte pertinente hacerlo tras verificar su palabra y la institución reitera su compromiso y total repudio en contra de cualquier acto de racismo, pero hace un llamado para mantener el respeto y la seriedad a la hora de abordar temas tan sensibles con acusaciones desprovistas de pruebas”, finaliza la nota.