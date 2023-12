Saprissa se cuida de la “maldición del ŕecord” de Alajuelense y Herediano

Vladimir Quesada y Saprissa buscarán coronar el récord de puntos con un título. (Alonso_Tenorio)

Ganar la primera fase del torneo con récord de puntos lejos de ser algo positivo terminó siendo una pesadilla para tres equipos en el campeonato nacional, pues ninguno logró levantar el título.

El Herediano, en dos ocasiones, y Alajuelense en otra, fueron víctimas de la “maldición del récord”, en el que su suma de puntos les quedó guardada solo como una anécdota.

En el 2013, Herediano hizo 49 puntos, marcando la mejor cifra en aquel entonces, pero Alajuelense al final se quedó con el título. Un año después fue la Liga la víctima cuando registró 53 puntos, pero a la larga fue el Saprissa el que levantó la corona de campeón.

En el 2017, el Team fue presa, otra vez, de esa tendencia; hizo 54 unidades, pero contra todos los pronósticos, Pérez Zeledón los dejó con las manos vacías.

Al escuchar esos antecedentes. Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, sabe que es una posibilidad y que los 55 puntos no les garantizan absolutamente nada.

“Eso no es nada nuevo, en el pasado ha sucedido. Creo que a todos nos ha pasado, que terminamos como líderes, venía uno de los rivales y nos ganaba la final y, al contrario, también se daba, porque esto es fútbol y, lamentablemente, se está expuesto a eso.

“Como conversamos el domingo pasado y hacía referencia a palabras del mismo señor Andrés Carevic; acá no se valora todo el trabajo como debe ser cuando usted logra un gran éxito. A través del tiempo ha habido muchos fracasos para llegar a eso y al revés también, tras algún fracaso, han habido pequeños éxitos que son importantes para llegar a esa final que, lamentablemente, no se logró.

“Lo que pasa acá es que como en otros lados, el que gana es el mejor y todo lo que se haya hecho en el camino no es importante y así no es, así no son las cosas. Hicimos un gran torneo en muchos sentidos, pero entendemos que lo más importante, en definitiva, es lograr el título”, dijo ante una consulta de La Teja.