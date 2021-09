Saprissa se enfrentará a un equipo que no le teme a nadie

El Santa Lucía de Cotzumalguapa escribió una historia increíble en mayo de este año cuando se coronó campeón, por primera vez en su historia, del fútbol guatemalteco y nada más y nada menos que ante el Comunicaciones.

Los lucianos juegan de celeste, son un municipio (como un cantón) del departamento de Escuintla. Facebook Los lucianos juegan de celeste, son un municipio (como un cantón) del departamento de Escuintla. Facebook (Facebook)

Este equipo será el que se mida esta noche al Saprissa, a las 6 p.m, por la Liga Concacaf.

Imagínense que los azucareros, como son conocidos, ascendieron a la primera división chapina en el 2019 y en el Clausura 2021 estaban levantando el título, en una de las finales más espectaculares de ese país.

Los azucareros ganaron 4 a 0 el primer juego de la final y Comunicaciones les llevaba 5 a 0 en el minuto 90 del juego de vuelta, pero en ese minuto, los lucianos anotaron el 5 a 1 y dos minutos después el 5 a 2 definitivo.

En esa final estuvo el costarricense Anllel Porras por los lucianos (ya no está con el equipo). También la jugaron, por Comunicaciones, Michael Umaña, Alexander Robinson y Andrés Lezcano.

El entrenador del equipo es el nicaragüense Mario Acevedo, quien por primera vez en su vida asume la dirección técnica de un equipo, pues solo había sido asistente técnico, entre ellos de Rónald González en Comunicaciones.

Santa Lucía es líder invicto en Guatemala, llevan 24 puntos, el segundo es el Aurora con 22, equipo al que derrotaron el sábado pasado 1 a 0.

Los periodistas Pedro Pablo Mijangos de Nuestro Diario y Rudy Martínez de ESPN Guatemala consideran que el equipo no tiene figuras, pero basan su juego en el conjunto y en el pundonor.

“Saben que no son favoritos, pero le pueden hacer un buen partido a Saprissa. No se achican ante ningún rival, lo han demostrado, tienen una filosofía: ‘somos los pequeños, pero no le tenemos miedo a nadie”, expresó Martínez.

Mijangos comentó que como sucede en muchos casos, el club se desmanteló y muchos de los jugadores que se proclamaron campeones se fueron a otros equipos, como ocurrió con el tico Porras que jaló al Antigua.

Santa Lucía de Cotzumalguapa es el campeón, líder e invicto en Guatemala. Facebook. Santa Lucía de Cotzumalguapa es el campeón, líder e invicto en Guatemala. Facebook. (Facebook)

“La clave ha sido mantener cierta base y su idea de juego. Le gusta el trato con la pelota, que sus laterales sean protagonistas”, dijo Mijangos.