Saprissa se guarda nada para su visita a Guadalupe y metió una sorpresa en el once

El Saprissa visita esta noche a Guadalupe con la consigna de ganar y seguir su pelea con Alajuelense en la parte alta de la tabla de posiciones.

Los morados, al mando de Vladimír Quesada, no se guardaron nada para buscar los tres puntos en Guadalupe.

Jefferson Brenes es la sorpresa en el once ante Guadalupe. (Instagram/Instagram)

Una de las cosas llamativas es ver Jefferson Brenes, que no ha tenido un torneo tan regular, pero esta noche va en el once inicial con la intención de ganar los tres puntos en el Colleya Fonseca contra los guadalupanos.

Saprissa buscará con este once meterle presión a Alajuelense (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Guadalupe es de los coleros de la tabla, mientras que Saprissa necesita ganar para meterle presión a los liguistas que juegan mañana en la noche en Liberia.

Ricardo Blanco ausente

Ricardo Blanco, jugador que volvió a las canchas en el partido pasado, luego de una larga ausencia por lesión, no fue convocado a este partido.

Saprissa no ha dado a conocer el motivo, pero no sería de extrañar que lo estén cuidando por tratarse de una cancha sintética.