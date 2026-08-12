Saprissa se juega el pase en Copa Centroamericana con un once de peso ante el Deportivo Mixco

Saprissa se enfrenta al Deportivo Mixco de Guatemala con su equipo estelar. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)

Saprissa y Deportivo Mixco de Guatemala se medirán este martes a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa, juego correspondiente a la jornada tres de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026.

Los morados buscan su tercer triunfo al hilo en el torneo foráneo, tras triunfar ante el UMECIT FC y al Alianza FC, ambos de Panamá por 2-1 en los dos encuentros.

Los morados saldrán a buscar una victoria que les asegure la clasificación a los cuartos de final del torneo y esperar que la última jornada, de visita ante el Olimpia de Honduras sea solamente para definir quien será el primer lugar del grupo C.

Los morados saldrán a la cancha con Abraham Madriz, Kendall Waston, Gerald Taylor, Samir Taylor, Jorkaeff Azofeifa, David Guzmán, Bancy Hernández, Mariano Torres, Sebastián Acuña, Gerson Torres y Newton Williams.