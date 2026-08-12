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Saprissa se juega el pase en Copa Centroamericana con un once de peso ante el Deportivo Mixco

Saprissa se juega esta noche el pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana ante el Deportivo Mixco de Guatemala

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Por Sergio Alvarado
05/08/26 San José, Tibás Copa Centroamericana, Grupo C, Saprissa vs. Alianza de Panamá, juego por la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026, con posibilidad de la clasificación a los cuartos de final.
Saprissa se enfrenta al Deportivo Mixco de Guatemala con su equipo estelar. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)

Saprissa y Deportivo Mixco de Guatemala se medirán este martes a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa, juego correspondiente a la jornada tres de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026.

Los morados buscan su tercer triunfo al hilo en el torneo foráneo, tras triunfar ante el UMECIT FC y al Alianza FC, ambos de Panamá por 2-1 en los dos encuentros.

Los morados saldrán a buscar una victoria que les asegure la clasificación a los cuartos de final del torneo y esperar que la última jornada, de visita ante el Olimpia de Honduras sea solamente para definir quien será el primer lugar del grupo C.

Los morados saldrán a la cancha con Abraham Madriz, Kendall Waston, Gerald Taylor, Samir Taylor, Jorkaeff Azofeifa, David Guzmán, Bancy Hernández, Mariano Torres, Sebastián Acuña, Gerson Torres y Newton Williams.

Alineación Saprissa Deportivo Mixco.
Alineación Saprissa Deportivo Mixco. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)
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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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