Saprissa se reencontrará con un rival que le sacó las canas el año pasado

El juego entre San Carlos y Saprissa será el jueves, a las 8 de la noche, en el Carlos Ugalde. José Cordero. (Jose Cordero)

Saprissa volverá a Ciudad Quesada este jueves para enfrentar a San Carlos, club que le sacó las canas al Monstruo el año pasado.

Y es que de cuatro juegos disputados entre morados y norteños en el 2022, el campeón nacional solo derrotó a los toros en un encuentro, lo que demostró una vez más, que los sancarleños son un rival de cuidado para los saprissistas.

La cosa estuvo así: durante el Clausura 2022, el 16 de enero, San Carlos sacó la tarea contra el Sapri por marcador de 1-2, en el Ricardo Saprissa. Luego, el 4 de abril, los norteños montarían un festín en el Carlos Ugalde, pues golearon a la “S” 4-1.

En el siguiente campeonato, el Apertura 2022, de nuevo en Ciudad Quesada, los toros le ganaron al Saprissa, el 10 de agosto, por marcador de 2-1 y cuatro días después, los morados se desquitaron con goleada en la Cueva, derrotando a los norteños 3-0.

Jugador de Saprissa no se resistió y también mandó filazo en sus redes sociales

Este jueves, el duelo entre los norteños y morados será a las 8 de la noche y en el estadio Carlos Ugalde. En este momento, San Carlos se ubica en las últimas posiciones de la tabla, con 3 puntos; mientras que el Sapri está en la tercera casilla, con 11 unidades.

Víctor Abelando se paró bien en el Fello y pellizcó un punto. (Rafael Pacheco Granados)

Sapri favorito

El periodista de Deportes Monumental Alex Mazón afirmó que ve como favorito a Saprissa, pese a que San Carlos ha mejorado en la dinámica de juego, con respecto a los primeros juegos del certamen.

“San Carlos se defendió bien ante Cartago, me gustan algunos jugadores como el cubano Daniel Díaz, siento que el equipo no tendrá problemas para el descenso, pero no se meterá en semifinales.

Agresión a una oficial de Unafut le salió carísimo al Saprissa tras el clásico

“Siento que más allá de los últimos resultados de Saprissa (2 empates contra Santos y Alajuelense), el más urgido con la victoria es San Carlos, para no meterse en problemas”, comentó.

Por otro lado, el periodista Diego Obando, de Multimedios recalcó que San Carlos no ha podido mantenerse como un equipo importante, pese a que se ha armado bien y ha hecho buenos juegos, por lo que ve favorito al Monstruo.

El técnico del Saprissa, Jeaustin Campos, buscará una nueva victoria con los morados. (Jose Cordero)

“Siempre he creído que hay pequeñas rachas en el fútbol, Saprissa pudo no haber vencido a San Carlos, pero eso no marcó diferencia en el resultado final, pues Saprissa se convirtió en el campeón y San Carlos pasó a ser un desapercibido más en el torneo.

“Si bien es cierto, el Carlos Ugalde es una cancha que le complica las cosas a Saprissa y a otros equipos, Jeaustin Campos sabe cómo sacar puntos, dirigió al equipo y sabe analizar al rival.

“Creo que el clásico ante Alajuelense dejó algo de incertidumbre en Saprissa, pero no deja dudas tampoco de que está haciendo las cosas bien”, manifestó Obando.