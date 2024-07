Saprissa tomará radical decisión en cuanto a la sanción de Esteban Alvarado

El Deportivo Saprissa no se quedará de brazos cruzados ante la sanción de tres partidos que le impuso el Tribunal Disciplinario de la Fedefutbol al portero Esteban Alvarado, en la disputa de la Recopa.

Alvarado vio la roja el domingo, por una supuesta agresión física al delantero alajuelense Jonathan Moya, luego de una trifulca que se armó en el partido.

Esteban Alvarado fue expulsado en la disputa de la Recopa. (MAYELA LOPEZ)

El informe arbitral de Marianela Araya señala que Alvarado le pegó a Moya, sin embargo, no hay una toma de televisión que así lo demuestre. No obstante, muchas sanciones no han necesitado en el pasado, de la evidencia de un vídeo.

Ante los hechos, que la afición de Saprissa considera injustos, se ha filtrado la información de que los morados presentarán un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, algo que no acostumbran hacer.

LEA MÁS: Vea la forma en que Gustavo Alfaro abandonó este jueves el Proyecto Gol

“Con el objetivo de corregir un claro error arbitral y de habilitar a Esteban Alvarado para el inicio del torneo Apertura, el Saprissa apelará una sanción injusta”, nos confirmó el jefe de prensa, Patricio Altamirano.