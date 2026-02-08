Saprissa tomó una inusual medida con uno de sus jugadores a minutos de enfrentar a San Carlos

El Deportivo Saprissa hizo un inusual cambio, a minutos de iniciar el encuentro contra San Carlos.

Este domingo, los morados recibirán a los Toros, a partir de las 3 de la tarde, en el estadio Ricardo Saprissa, y el técnico Hernán Medford decidió hacer una variante de última hora previo al encuentro.

El jugador Marvin Loría quedó fuera de la convocatoria de Saprissa. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El cambio de última hora en Saprissa

En la suplencia del Saprissa estaba el jugador Marvin Loría, quien en las últimas semanas no la ha pasado bien en el equipo morado, y el delantero Orlando Sinclair había quedado fuera de convocatoria, según la lista que pasó el Monstruo a las 2 p.m.

Sin embargo, pocos minutos después, Saprissa informó en su grupo de prensa:

“Tendremos un cambio en la suplencia. Marvin Loría sale de lista e ingresa Orlando Sinclair”.

El periodista Anthony Porras, de Deportivas Columbia, le consultó a Patricio Altamirano, jefe de prensa del club, la razón de la variante y esto respondió:

“No es un tema de lesión, es una decisión que se acaba de tomar”, es decir, fue por una decisión técnica.

El duelo entre Saprissa y San Carlos iniciará a las 3 p.m.