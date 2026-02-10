Deportes

Saprissa transfiere futbolista al River Plate de Argentina

Saprissa anunció la transferencia de futbolista al River Plate en Argentina

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

El Saprissa anunció este martes la transferencia de la futbolista Verónica Matarrita al River Plate de la primera división femenina en Argentina.

Los morados anunciaron que la delantera oriunda de Isla Venado irá a la tierra del tango, a uno de los equipos más importantes e históricos en ese país.

Verónica Matarrita jugó tres años con el Saprissa ante de irse a River Plate.
Verónica Matarrita jugó tres años con el Saprissa ante de irse a River Plate. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

“Verónica debutó en primera división con nuestro equipo en el año 2022 con apenas 17 años de edad. Desde ese momento se confirmó como una de las jugadoras más habituales de nuestro conjunto.

“Matarrita llega al fútbol sudamericano luego de su paso con el Monstruo, club con el que consiguió el Torneo de Copa 2024 y constantes llamados a las selecciones nacionales Sub 17, Sub 20 y Mayor.

“Verónica, nacida el 5 de noviembre de 2005, ya se integró a los entrenamientos del conjunto Millonario, club que cuenta en su palmarés con un total de once cetros nacionales, un torneo de Copa Federal y un tercer lugar en Copa Libertadores”, destacaron los morados en un comunicado de prensa.

Verónica Matarrita jugó tres años con el Saprissa ante de irse a River Plate.
Verónica Matarrita jugó tres años con el Saprissa ante de irse a River Plate. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaRiver PlateVerónica Matarrita
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.