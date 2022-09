Saprissa traspasó a uno de los jugadores que la afición pedía que saliera

El lateral Walter Cortés solo jugó 58 minutos en el presente torneo con Saprissa. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El lateral Wálter Cortés ya no es jugador del Deportivo Saprissa. Una salida que muchos aficionados morados pedían.

De hecho, desde hace rato se hablaba de la salida del jugador de 22 años, pero fue hasta este lunes cuando se oficializó y fue presentado por su nuevo equipo, la Asociación Deportiva Guanacasteca.

En los últimos meses, Cortés ha sido blanco de críticas de la afición saprissista, por el rendimiento que tuvo vistiendo la camisa morada.

Wálter Cortés, lateral de Saprissa, lloró al enterarse de la gravedad de su lesión

En el actual torneo, el defensor sumó solo 58 minutos en la primera fecha, en la que los morados visitaron Pérez Zeledón el 20 de julio pasado, luego no volvió a ser tomado en cuenta por el técnico Jeaustin Campos.

Saprissa y Guanacasteca realizan un acuerdo de traspaso por Walter Cortés, le deseamos el mejor de los éxitos en sus futuros proyectos 🫱🏻‍🫲🏼💜 pic.twitter.com/GNt1pGfbg9 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) September 12, 2022

El joven llegó a la “S” en diciembre del 2019, proveniente del Bethlehem Steel, de la ULS de Estados Unidos, y debutó con los morados el 22 de enero del 2020.

Los pamperos anunciaron que el jugador pasó a ser ficha de su equipo desde este momento, mientras que los morados le desearon lo mejor para sus futuros proyectos.

Cortés fue sometido, en agosto del año pasado, a una cirugía pues durante la pretemporada previa al torneo de Apertura 2021 se lesionó. Inicialmente se dijo que tuvo una ruptura de meniscos, pero luego se confirmó que también se le rompieron los ligamentos de la rodilla izquierda.

“Tenía la fe de que solamente fueran los meniscos, pero cuando el doctor me dijo que era ruptura de ligamentos, me puse a llorar, porque es una lesión de mucho tiempo. Los doctores me pidieron que estuviera tranquilo, que era un proceso largo, pero que todo saldría bien”, aseguró a La Teja en febrero del año pasado.