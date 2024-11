Saprissa vs Alajuelense: Gol de David Guzmán no se tuvo que dar y acá le decimos por qué

La falta de claridad del árbitro Pablo Camacho ha perjudicado el desarrollo del juego entre Saprissa y Alajuelense. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El volante del Saprissa David Guzmán anotó el segundo gol para los morados durante el clásico nacional contra Alajuelense.

Sin embargo, para el experto y exárbitro Henry Bejarano la anotación de El Loco, al minuto 42 no se tuvo que dar por una falta que tuvo que sancionarse segundos antes del tiro de esquina que desencadenó la anotación.

“Hay una falta de Jefferson Brenes sobre el jugador de la Liga Carlos Martínez y el VAR no la señala. El árbitro no sancionó la acción y eso provocó el tiro de esquina que dio origen al segundo gol de Saprissa, que no debía darse”, expresó.

El juego entre morados y manudos va 2-0 y en criterio de Bejarano, el central Pablo Camacho no ha hecho un buen trabajo, pues ha habido mucha falta que el réferi no ha señalado.