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Saprissa vs Cartaginés: así alineará Hernán Medford para el clásico provincial

Saprissa enfrentará a Cartaginés este sábado a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Saprissa enfrentará una verdadera prueba de fuego este sábado cuando reciba a Cartaginés a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

Los morados, que vienen con una racha sin derrotas en el torneo local y en la Copa Centroamericana, buscarán los 3 puntos ante el equipo de la Vieja Metrópoli.

Por otro lado, los brumosos buscarán su segundo triunfo al hilo, luego de caer ante Pérez Zeledón y triunfar ante Sporting, en el Apertura 2026.

Saprissa Cartaginés Jornada 4 campeonato de fútbol primera división 25-01-2026 En la foto: Vladimir Quesada Tecnico de Saprissa Fotografía Jonathan Jiménez Flores
Saprissa enfrentará a Cartaginés, este sábado, a partir de las 8 p.m. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

La alineación de la S

Así alineará los morados para este importante encuentro: Abraham Madriz, Kendall Waston, Joseph Mora, Pablo Arboine, Sebastián Acuña, Jefferson Brenes, Samir Taylor, Gerson Torres, Mariano Torres, Newton Williams y Luis Paradela.

El encuentro se podrá ver por la pantalla de FUTV.

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SaprissaCartaginésTorneo de Apertura 2026
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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