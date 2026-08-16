Saprissa vs Cartaginés: así alineará Hernán Medford para el clásico provincial

Saprissa enfrentará una verdadera prueba de fuego este sábado cuando reciba a Cartaginés a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

Los morados, que vienen con una racha sin derrotas en el torneo local y en la Copa Centroamericana, buscarán los 3 puntos ante el equipo de la Vieja Metrópoli.

Por otro lado, los brumosos buscarán su segundo triunfo al hilo, luego de caer ante Pérez Zeledón y triunfar ante Sporting, en el Apertura 2026.

Saprissa enfrentará a Cartaginés, este sábado, a partir de las 8 p.m. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

La alineación de la S

Así alineará los morados para este importante encuentro: Abraham Madriz, Kendall Waston, Joseph Mora, Pablo Arboine, Sebastián Acuña, Jefferson Brenes, Samir Taylor, Gerson Torres, Mariano Torres, Newton Williams y Luis Paradela.

El encuentro se podrá ver por la pantalla de FUTV.