Saprissa vs Cartaginés: así alineará Hernán Medford para el clásico provincial

Saprissa enfrentará una verdadera prueba de fuego este sábado cuando reciba a Cartaginés a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.
Los morados, que vienen con una racha sin derrotas en el torneo local y en la Copa Centroamericana, buscarán los 3 puntos ante el equipo de la Vieja Metrópoli.
Por otro lado, los brumosos buscarán su segundo triunfo al hilo, luego de caer ante Pérez Zeledón y triunfar ante Sporting, en el Apertura 2026.
La alineación de la S
Así alineará los morados para este importante encuentro: Abraham Madriz, Kendall Waston, Joseph Mora, Pablo Arboine, Sebastián Acuña, Jefferson Brenes, Samir Taylor, Gerson Torres, Mariano Torres, Newton Williams y Luis Paradela.
El encuentro se podrá ver por la pantalla de FUTV.