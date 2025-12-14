Saprissa vs Cartaginés: los morados tendrá una baja sensible para el duelo contra los brumosos

Saprissa recibirá a Cartaginés en el estadio Ricardo Saprissa, con le objetivo de liquidar la segunda serie semifinal y buscar el título 41, enfrentando a Alajuelense.

El encuentro dará inicio a las 4 de la tarde y para este encuentro, el técnico Vladimir Quesada no convocó al capitán Mariano Torres.

Según el reporte de Anthony Porras, de Deportivas Columbia, Torres no estaba listo para este partido ante los brumosos, por una molestia y por eso no será de la partida para el duelo contra los blanquiazules.

En el juego de ida, del jueves anterior, Saprissa sacó la ventaja por marcador 2-1.

El juego entre Saprissa y Cartaginés dará inicio a las 4 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La alineación de Saprissa

Este es el once inicial de los morados, para enfrentar al equipo de la Vieja Metrópoli:

Esteban Alvarado, Sebastián Acuña, Kendall Waston, Óscar Duarte, Gerald Taylor, Joseph Mora, Fidel Escobar, David Guzmán, Marvin Loría, Warren Madrigal y Orlando Sinclair.

La alineación de Cartaginés

Por otro lado, el equipo que dirige Andrés Carevic entrará a la cancha de la siguiente manera:

Kevin Briceño, Johan Venegas, Douglas López, Cristopher Núñez, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego Mesén, Marcos Ureña, Jesús Batiz, Everardo Rubio y Suhander Zúñiga.