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Saprissa vs. Cartaginés: vea el golazo con el que Jefferson Brenes tiene a la S ganando

Jefferson Brenes se lució con una joya de gol, al minuto 13, para darle la victoria a Saprissa contra Cartaginés.

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Jefferson Brenes dio un golpe de autoridad en el juego entre Saprissa y Cartaginés y demostró su buen momento en la media morada.

Este sábado, el 10 saprissista se lució con una obra de arte al minuto 13 en el estadio Ricardo Saprissa.

Jefferson Brenes fue el anotador del gol de Saprissa.
Jefferson Brenes se lució con un golazo en el juego entre Saprissa y Cartaginés. Foto: Albert Marín / Archivo.

El mediocampista recibió la pelota de Luis Javier Paradela y, dentro del área, no dudó en lanzar la pelota con la derecha y dejar sin aliento a Kevin Briceño.

Disfrute el pepino que marcó el volante.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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