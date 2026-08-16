Saprissa vs. Cartaginés: vea el golazo con el que Jefferson Brenes tiene a la S ganando

Jefferson Brenes dio un golpe de autoridad en el juego entre Saprissa y Cartaginés y demostró su buen momento en la media morada.

Este sábado, el 10 saprissista se lució con una obra de arte al minuto 13 en el estadio Ricardo Saprissa.

Jefferson Brenes se lució con un golazo en el juego entre Saprissa y Cartaginés. Foto: Albert Marín / Archivo.

El mediocampista recibió la pelota de Luis Javier Paradela y, dentro del área, no dudó en lanzar la pelota con la derecha y dejar sin aliento a Kevin Briceño.

Disfrute el pepino que marcó el volante.