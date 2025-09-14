Saprissa vs Guadalupe: ¿Estuvo bien anulado el segundo gol de los morados?

Una falta previa de Mariano Torres invalidó el que sera el segundo juego de Saprissa, en el duelo contra Guadalupe. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Deportivo Saprissa lleva la ventaja en el juego de este domingo contra Guadalupe; sin embargo, el central Pablo Camacho anuló el que parecía el segundo gol de los morados.

Al minuto 11, William Quirós marcó un autogol para los saprissistas, pero el silbatero tuvo que recurrir al VAR, para analizar una jugada previa.

Segundos antes, hubo una falta de Mariano Torres sobre Leonel Peralta y por eso, para el analista Henry Bejarano, el tanto no es válido.

“Al minuto 11, le hacen un autogol a Saprissa, pero hay una falta previa, que le hace Mariano Torres al jugador de Guadalupe. Es importante la intervención del VAR”, destacó Bejarano.

Minutos después, Camacho comprobó la falta del capitán morado, corrigió el gol y el juego sigue con marcador 1-0.