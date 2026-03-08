Deportes

Saprissa vs Herediano: esta es la apuesta de Hernán Medford para el Clásico del buen fútbol

Saprissa enfrentará a Herediano, a partir de las 5 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa

Por Yenci Aguilar Arroyo

Saprissa enfrentará a Herediano, a partir de las 5 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa.

El duelo será clave para los morados, que están con la presión de ganar, luego de caer ante Sporting a mitad de semana.

Además, Cartaginés triunfó ante el Puntarenas FC y los brumosos llegaron a los 20 puntos, generando presión en los primeros puestos de la tabla.

El juego entre Saprissa y Herediano será a las 5 p.m. en el estadio Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por eso, el técnico morado Hernán Medford no se guardó nada para el Clásico del buen fútbol.

Alineación de Saprissa

Este es el once inicial de los morados:

Abraham Madriz, Tomás Rodríguez, Ricardo Blanco, Kendall Waston, Jefferson Brenes, Luis Javier Paradela, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Bancy Hernández, Gerarld Taylor y Mariano Torres.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

