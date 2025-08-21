Deportes

Saprissa vs Independiente: árbitro falló al obviar una jugada que hubiera cambiado el partido

El Independiente lleva la victoria 1-0 ante el cuadro morado

Por Yenci Aguilar Arroyo y Henry Bejarano Matarrita
Saprissa contra CAI de Panama
A Saprissa no le señalaron una falta de penal, durante el juego contra el Independiente. Foto tomada de X CAI. (Cuenta X del CAI/Cuenta X del CAI)

El árbitro estadounidense Rubiel Vásquez omitió señalar una falta como penal, en el juego entre Saprissa e Independiente, por la Copa Centroamericana.

Corría el minuto 62, cuando el delantero Marcos Escoe llevaba la pelota y el jugador Sergio Ramírez le cometió una falta dentro del área.

El central gringo dejó seguir las acciones, pero en criterio del analista Henry Bejarano, tuvo que decretar el tiro desde los once pasos.

“Sí es penal, hay un contacto sobre el jugador del Saprissa, es un penal claro”, afirmó.

El juego terminó 1-0, a favor del Independiente, con gol de Ángel Caicedo.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

