Saprissa vs Independiente: árbitro falló al obviar una jugada que hubiera cambiado el partido

A Saprissa no le señalaron una falta de penal, durante el juego contra el Independiente. Foto tomada de X CAI. (Cuenta X del CAI/Cuenta X del CAI)

El árbitro estadounidense Rubiel Vásquez omitió señalar una falta como penal, en el juego entre Saprissa e Independiente, por la Copa Centroamericana.

Corría el minuto 62, cuando el delantero Marcos Escoe llevaba la pelota y el jugador Sergio Ramírez le cometió una falta dentro del área.

El central gringo dejó seguir las acciones, pero en criterio del analista Henry Bejarano, tuvo que decretar el tiro desde los once pasos.

“Sí es penal, hay un contacto sobre el jugador del Saprissa, es un penal claro”, afirmó.

El juego terminó 1-0, a favor del Independiente, con gol de Ángel Caicedo.