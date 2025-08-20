Saprissa vs. Independiente: la bola rueda en el Rommel Fernández

Saprissa enfrentará este miércoles al Independiente de Panamá, por la Copa Centroamericana. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Saprissa volverá a la acción en la Copa Centroamericana al enfrentarse al Club Atlético Independiente de Panamá.

Este miércoles, los morados se reencontrarán con los canaleros, en la cuarta jornada del torneo regional, casi 6 años después de enfrentarse entre sí.

Los morados están en el segundo lugar del grupo C con 6 puntos y los de La Chorrera cuentan con apenas 3 unidades. Una derrota contra el Monstruo deja al equipo panameño eliminado.

La mejenga será a las 6 p.m. hora tica, en el estadio Rommel Fernández, y se podrá ver por ESPN o a través de la plataforma Disney Plus.

Comenzó el juego Copiado!

Comenzó el encuentro en el estadio panameño. Los morados buscan el liderato del grupo C.

Así alinea el Monstruo: Copiado!

El equipo que dirige Paulo César Wanchope saldrá a la cancha con:

Esteban Alvarado, Pablo Arboine, Kendall Waston, Joseph Mora, Gustavo Herrera, Jefferson Brenes, Marvin Loría, Gerald Taylor, Gerson Torres y Mauricio Villalobos.

El once inicial del Indepiente Copiado!

El cuadro panameño saldrá a la cancha con los siguientes jugadores:

Alex Rodríguez, Orman Davis, Rafael Águila, Ángel Valverde, Luis García, Marlon Ávila, Jair Modelo, Sergio Ramírez, Héctor Hurtado, Keny Bonilla y Abraham Altamirano.