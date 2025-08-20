EN VIVO

Saprissa vs. Independiente: la bola rueda en el Rommel Fernández

Saprissa visitará el estadio Rommel Fernández para enfrentarse al Independiente, club al que enfrentó por última vez en el 2019

Por Yenci Aguilar Arroyo
EscucharEscuchar

actualizaciones

Saprissa enfrentará este miércoles al Independiente de Panamá, por la Copa Centroamericana. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Saprissa volverá a la acción en la Copa Centroamericana al enfrentarse al Club Atlético Independiente de Panamá.

Este miércoles, los morados se reencontrarán con los canaleros, en la cuarta jornada del torneo regional, casi 6 años después de enfrentarse entre sí.

LEA MÁS: Contadora explica en sencillo el informe financiero de Saprissa que reveló periodista

Los morados están en el segundo lugar del grupo C con 6 puntos y los de La Chorrera cuentan con apenas 3 unidades. Una derrota contra el Monstruo deja al equipo panameño eliminado.

La mejenga será a las 6 p.m. hora tica, en el estadio Rommel Fernández, y se podrá ver por ESPN o a través de la plataforma Disney Plus.

Comenzó el juego

Comenzó el encuentro en el estadio panameño. Los morados buscan el liderato del grupo C.

Así alinea el Monstruo:

El equipo que dirige Paulo César Wanchope saldrá a la cancha con:

Esteban Alvarado, Pablo Arboine, Kendall Waston, Joseph Mora, Gustavo Herrera, Jefferson Brenes, Marvin Loría, Gerald Taylor, Gerson Torres y Mauricio Villalobos.

El once inicial del Indepiente

El cuadro panameño saldrá a la cancha con los siguientes jugadores:

Alex Rodríguez, Orman Davis, Rafael Águila, Ángel Valverde, Luis García, Marlon Ávila, Jair Modelo, Sergio Ramírez, Héctor Hurtado, Keny Bonilla y Abraham Altamirano.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Reciba noticias de Google News
SaprissaIndependientePanamáCopa Centroamericana
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Lo más leído