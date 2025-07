Saprissa vs Jimmy Marín: Juan Carlos Rojas dio una importante noticia sobre el caso del exjugador

El Deportivo Saprissa confirmó que este lunes canceló la deuda con el Hapoel Be’er Sheva de Israel. José Cordero. (Jose Cordero)

El presidente del Deportivo Saprissa Juan Carlos Rojas confirmó que este lunes se hizo el pago al Hapoel Be’er Sheva de Israel, equipo en el que jugó Jimmy Marín.

El dirigente afirmó, ante consulta de La Teja, durante la gala de premios de la Unafut que se mostraron satisfechos por cancelar el dinero que debía al equipo israelí, monto que debía tras la salida de Marín al Orenburg de Rusia.

El caso llegó al TAS, que falló a favor del equipo israelí. La resolución, notificada este año, obligó al Monstruo a pagar más de 227 millones de colones.

El presidente del club Juan Carlos Rojas confirmó que ya se canceló el pendiente. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“No es alivio en el sentido de que sabíamos que lo íbamos a pagar. Creo que se hizo más morbo de la cuenta, pero sabíamos que íbamos a cancelar.

“Lamentablemente pasó algo que no estaba en nuestras manos, fue un fallo que no comparto, pero por supuesto respetamos. Se ejerció una cláusula de rescisión que estaba en el contrato por parte de un tercero. Entonces yo todavía creo que teníamos razón, pero si no nos la dan, vamos a acatar y pagar”, expresó.