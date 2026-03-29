Saprissa vs Liberia: a esta hora y por este canal podrá ver el juego de vuelta de las semis del torneo de Copa

El Deportivo Saprissa volverá a la cancha, este Domingo de Ramos, para buscar el pase a la final del torneo de Copa ante el Municipal Liberia.

El sábado anterior, el Sporting FC de Andrés Carevic dejó en el camino al Puntarenas FC, en el juego de vuelta de la primera semifinal. Los albinegros avanzaron por la tanda de penales.

Hernán Medford y sus muchachos están listos para buscar los 3 puntos en su casa y vencer a los guanacastecos.

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Saprissa enfrentará al Municipal Liberia, este domingo, por la semifinal del torneo de Copa. Foto: prensa ML. (Cortesía: Municipal Liberia/La Nación)

¿A qué hora inicia el partido?

En la semifinal de ida, el partido cerró con marcador 1-1, con goles de Joaquín Alonso Hernández y Ariel Rodríguez.

El juego dará inicio a las 4 de la tarde, en el estadio Saprissa y se podrá ver por la pantalla de FUTV.

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En caso de que el partido cierre con empate, de una vez se irá a los lanzamientos desde el punto de penal.