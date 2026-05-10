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Saprissa vs Liberia: ¿David Guzmán está jugando gratis? Esto dice analista arbitral

El juego entre Saprissa y Liberia va 0-0. En el marcador global, la serie va 1-1

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Por Henry Bejarano Matarrita

Una jugada ya calentó los ánimos durante el juego entre Saprissa y Liberia, de la semifinal del torneo de Clausura.

A los 20 minutos, un choque entre David Guzmán y Adrián Chévez generó la molestia del banquillo aurinegro y pidieron sanción para el volante del Saprissa.

El central David Gómez dejó seguir las acciones.

Saprissa v. Liberia
El juego entre Saprissa y Liberia va 0-0. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No es para roja

El analista Henry Bejarano vio la jugada y para él, no era para sancionar al 8 morado.

“Eso no es para roja, mucho una tarjeta amarilla, pero no es una falta sancionable”, dijo el exárbitro.

El juego entre Saprissa y Liberia va 0-0. En el marcador global, la serie va 1-1.

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Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

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