Saprissa vs Liberia: ¿David Guzmán está jugando gratis? Esto dice analista arbitral

Una jugada ya calentó los ánimos durante el juego entre Saprissa y Liberia, de la semifinal del torneo de Clausura.

A los 20 minutos, un choque entre David Guzmán y Adrián Chévez generó la molestia del banquillo aurinegro y pidieron sanción para el volante del Saprissa.

El central David Gómez dejó seguir las acciones.

El juego entre Saprissa y Liberia va 0-0. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No es para roja

El analista Henry Bejarano vio la jugada y para él, no era para sancionar al 8 morado.

“Eso no es para roja, mucho una tarjeta amarilla, pero no es una falta sancionable”, dijo el exárbitro.

El juego entre Saprissa y Liberia va 0-0. En el marcador global, la serie va 1-1.