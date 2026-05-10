Saprissa vs Liberia: los morados hacen cambios importantes en su 11 para este decisivo juego

El Deportivo Saprissa enfrentará al Municipal Liberia, con la misión de llegar a la fase final del torneo de Clausura 2026.

Este domingo, se disputará el juego de vuelta de las semifinales, a partir de las 4 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa y para este encuentro, Hernán Medford y José Saturnino Cardozo apostaron a sus mejores hombres, para dejarse los 3 puntos.

El primer partido cerró con marcador 1-1. Si se mantiene ese marcador, el juego se irá a los tiempos extra.

Saprissa enfrentará a Saprissa, este domingo, a partir de las 4 p.m. Foto: prensa ML. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

Alineación de Saprissa

Los morados irán a la cancha con el siguiente once:

Abraham Madriz, Tomás Rodríguez, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Kendall Waston, Gerald Taylor, Ricardo Blanco, David Guzmán, Jefferson Brenes, Orlando Sinclair y Bancy Hernández.

Alineación de Liberia

Por otra parte, el cuadro aurinegro jugará de esta manera:

Antonny Monreal, José Joaquín Huertas, Christian Reyes, Yeison Molina, Jared Ríos, Tobías Arévalo, John Paul Ruiz, Shawn Johnson, Adrián Chevez, Erick Torres y Joaquín Alonso Hernández.