Deportes

Saprissa vs Pérez Zeledón: Vladimir Quesada sorprende con dos regresos a la titular

El juego entre Saprissa y Pérez Zeledón dará inicio a las 8 p.m.

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
16/01/2025/ Juego entre Deportivo Saprissa vs Pérez Zeledón por el torneo Clausura de la Liga Promerica en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Saprissa y Pérez Zeledón se enfrentarán a partir de las 8 p.m. John Durán. (JOHN DURAN)

Saprissa enfrentará a Pérez Zeledón, a partir de las 8 de la noche y para este encuentro, el técnico Vladimir Quesada vuelve a darle minutos en la titularidad a dos jugadores que desde el inicio del torneo han estado en la suplencia como lo son David Guzmán y Nicolás Delgadillo.

El encuentro obliga a los morados a sacar más que los 3 puntos, pues una victoria les ayuda a meterse de nuevo en zona de clasificación.

En este momento, Pérez está en el cuarto puesto, con 15 puntos y la “S” está en el quinto lugar con 14 puntos.

Este es el once inicial del Monstruo: Esteban Alvarado, Gerald Taylor, Joseph Mora, Kendall Waston, Pablo Arboine, Fidel Escobar, David Guzmán, Mariano Torres, Gerson Torres, Nicolás Delgadillo y Orlando Sinclair.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaTorneo de Apertura 2025Fútbol de Costa RicaPérez Zeledón
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.