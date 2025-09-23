Saprissa vs Pérez Zeledón: Vladimir Quesada sorprende con dos regresos a la titular

Saprissa y Pérez Zeledón se enfrentarán a partir de las 8 p.m. John Durán. (JOHN DURAN)

Saprissa enfrentará a Pérez Zeledón, a partir de las 8 de la noche y para este encuentro, el técnico Vladimir Quesada vuelve a darle minutos en la titularidad a dos jugadores que desde el inicio del torneo han estado en la suplencia como lo son David Guzmán y Nicolás Delgadillo.

El encuentro obliga a los morados a sacar más que los 3 puntos, pues una victoria les ayuda a meterse de nuevo en zona de clasificación.

En este momento, Pérez está en el cuarto puesto, con 15 puntos y la “S” está en el quinto lugar con 14 puntos.

Este es el once inicial del Monstruo: Esteban Alvarado, Gerald Taylor, Joseph Mora, Kendall Waston, Pablo Arboine, Fidel Escobar, David Guzmán, Mariano Torres, Gerson Torres, Nicolás Delgadillo y Orlando Sinclair.