Saprissa vs Sporting: A esta hora podrá ver el regreso de Vladimir Quesada al banco morado

El juego entre Saprissa y Sporting será a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa.

Luego de una semana convulsa, el Deportivo Saprissa regresa a su casa para enfrentar al Sporting, por la jornada 5 del torneo de Apertura.

Los morados, que vienen de una derrota contra el Independiente de Panamá, tendrán de nuevo a Vladímir Quesada en la dirección técnica; mientras que los albinegros ahora serán dirigidos por Minor Díaz, quien llegó a sustituir a Luis Marín, a causa de los malos resultados del equipo josefino.

En este momento, los tibaseños están en el sexto lugar de la tabla de posiciones, con 7 unidades; mientras que los albos son los coleros, con apenas un punto.

Este partido dará inicio a las 8 p.m., en el estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver por la pantalla de canal 7 y la de FUTV.