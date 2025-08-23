EN VIVO

Saprissa vs Sporting: A esta hora podrá ver el regreso de Vladimir Quesada al banco morado

Saprissa y Sporting llegan a la jornada 5 con cambios en sus banquillos

Por Yenci Aguilar Arroyo
    05/04/2025, San José, Pavas, partido de la jornada 16 entre Sporting FC y el Deportivo Saprissa.
    El juego entre Saprissa y Sporting será a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa. Albert Marín. (Albert Marín/Albert Marín)

    Luego de una semana convulsa, el Deportivo Saprissa regresa a su casa para enfrentar al Sporting, por la jornada 5 del torneo de Apertura.

    Los morados, que vienen de una derrota contra el Independiente de Panamá, tendrán de nuevo a Vladímir Quesada en la dirección técnica; mientras que los albinegros ahora serán dirigidos por Minor Díaz, quien llegó a sustituir a Luis Marín, a causa de los malos resultados del equipo josefino.

    En este momento, los tibaseños están en el sexto lugar de la tabla de posiciones, con 7 unidades; mientras que los albos son los coleros, con apenas un punto.

    Este partido dará inicio a las 8 p.m., en el estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver por la pantalla de canal 7 y la de FUTV.

    Saprissa Puntarenas
    El juego contra los albinegros marcará el regreso de Vladimir Quesada al primer equipo saprissista. Albert Marín. (Albert Marín)
