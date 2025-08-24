Deportes

Saprissa vs Sporting: ¿estuvo bien anulado el gol de Kenay Myrie?

Saprissa gana 2-0 al Sporting, en el regreso de Vladimir Quesada al banquillo

Por Yenci Aguilar Arroyo y Henry Bejarano Matarrita
23/08/2025, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 5 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y Sporting FC.
Kenay Myrie anotó el tercer gol para Saprissa, pero fue anulado por una mano. Marvin Caravaca. (Jose Cordero/José Cordero)

Saprissa recordó lo que es ganar un partido del torneo nacional y al cierre del primer tiempo derrota 2-0 al Sporting.

Al minuto 37 apareció Kenay Myrie para hacer el tercer gol de los morados, en una jugada que nació de un tiro libre, pero el árbitro Juan Gabriel Calderón pidió revisarla por una aparente mano del jugador saprissista.

Minutos después, el VAR confirmó que, en efecto, hubo una mano del joven defensor y por eso se invalidó la anotación.

En criterio del analista Henry Bejarano, la anulación del gol es correcta.

“Sí, está bien pitada la mano, bien el VAR al no validar la acción”, agregó.

