Saprissa y Santos se miden este martes en un inusual duelo de coleros

El discurso de Iñaki Alonso en el inicio del torneo de que van mejorando no es comprado por muchos aficionados y analistas. (JOHN DURAN)

Saprissa recibirá este martes (8 p. m.), al Santos de Guápiles en un duelo de coleros, algo poco frecuente en ambos equipos.

El Monstruo ocupa el último puesto y los santistas el penúltimo lugar de la tabla con solo un punto cada uno, pero por gol diferencia de goles, los tibaseños son últimos (-3 ante -1).

Si bien el cierto el campeonato aún es muy joven, de momento la tabla es clara, los guapileños llevan dos juegos, luego de iniciar con un empate ante Herediano y perder ante Jicaral, mientras que el Monstruo en tres presentaciones aún no conoce la victoria al caer ante San Carlos y Cartaginés y empatar frente a los florenses.

El que salga derrotado este martes posiblemente seguirá en el sótano, posición en la que ninguno quiere estar nunca, así sea una fecha, menos cuando se trata del club más ganador de Tiquicia y que está acostumbrado a ser un animador.

Para Saprissa la mejenga puede ser una oportunidad para recuperarse, porque si sigue de malas, llegará con las pilas bajas a una semana bastante dura en la que deberá enfrentar a Alajuelense el domingo y recibir a los Pumas de México el próximo miércoles, por La Liga de Campeones de Concacaf.

El discurso del técnico morado, Iñaki Alonso es que “la temporada está iniciando”, sin embargo los aficionados se sienten incómodos de verse en el último lugar tan temprano.

“Tenemos objetivos muy importantes y mi vibra es positiva en cuanto a que el equipo se vaya rehaciendo. He visto cosas buenas y vamos a estar peleando por los objetivos más importantes”, dijo luego del empate ante Herediano, mejenga en la que se confirmó que la S no tiene claridad de juego.

Los morados tienen que ir corrigiendo de manera urgente sobre la marcha, esperar que sus refuerzos se adapten y que los resultados empiecen a llegar. Para Marvin Solano, técnico nacional, eso es un reto importante porque primero hay que corregir el tema del juego.

“El problema de Saprissa no son solo los resultados, sino que lo que se ve en la cancha es un nivel futbolístico distante al normal en ellos, un equipo que generalmente juega bien.

“Es cierto que el torneo está empezando, pero son ocho puntos que ya perdió Saprissa y pueden hacer falta, pero no es tanto eso en realidad, sino que el nivel que muestra es muy bajo”, opinó Solano.

Debido al nombre, la localía y la exigencia de la afición, para Solano los morados están más obligados este martes, pues, además, querrán enfrentar bien anímicamente una semana dura que se viene. También cree que el discurso de Iñaki Alonso van enfocado en quitarse presión.

El Pumas de México ya se acerca en el panorama de los morados. (CLAUDIO CRUZ/AFP)

“Lo que es sorprendente en Saprissa es que es un equipo que terminó mal y empezó mal, entonces uno no sabe qué sucedió allí. Yo creo que Saprissa es un equipo que debe empezar bien, máxime que van a jugar en Concacaf.

“El iniciar bien da confianza, credibilidad, pero oigo al entrenador decir que el equipo está avanzando y no lo he visto, más bien al contrario. El tipo de campeonato eso sí le permite estar último hasta más fechas y luego recuperarse que no me cabe la menor duda que sucederá y hasta clasificará”, destacó.