Saprissista Kevin Chamorro contó detalles del penal que le paró al Pipo González en el clásico

02/04/2023 Estadio Ricardo Saprissa. La Liga Deportiva Alajuelense recibió al Deportivo Saprissa, en partido de la jornada 16 del Torneo de Clausura, Liga Promérica 2023. El portero saprissista, Kevin Chamorro, fue la figura del encuentro (Rafael Pacheco Granados)

El portero del Saprissa, Kevin Chamorro, contó detalles de los minutos previos al penal que le detuvo a Giancarlo González, en el clásico ante Alajuelense, el 2 de abril pasado.

Chamorro reconoció que estaba con confianza para el juego contra los manudos, pues sentía que venía haciendo bien las cosas.

“El jugador que tenía la bola era (Alexis) Gamboa; le dije a Ryan (Bolaños), a Kendall (Waston) y a Mariano (Torres) que entraran a ayudarme. Creo que tuve hasta una ligera discusión con el árbitro, pero sabía lo que tenía que hacer.

“Me paré en la línea y siempre le oro a Dios, que me muestre dónde va a ir el penal, que me dé ese instinto y luego, cuando supimos que era González llegó Kendall y me dijo va la izquierda suya, porque así lo tiró contra Los Ángeles (Liga Concacaf). Gracias a Dios me dio la bendicioón de pararlo y así pude ayudar, porque si ese gol entraba se nos podía complicar el partido”, recordó.

Sobre el juego contra Cartaginés, el meta dijo que él y sus compañeros siempre esperan la mejor versión del rival, al que enfrentarán este sábado, a las 4 de la tarde, en el Fello Meza.

Saprissa visitará el Fello Meza para jugar contra Cartaginés, el sábado, a las 4 de la tarde.

Cambiar el chip

Su compañero, el delantero Justin Monge reconoció que luego de meses de no jugar, cambió el chip para seguir sumando minutos.

“Si uno afloja le van a pasar por encima, uno debe rendir de la misma forma en la que lo hacen los compañeros.

“El no haber jugado estos partidos me hace cambiar de chip totalmente; todos los días me levanto con ganas de esforzarme al triple y si el profe me necesita estaré al 100 por ciento físicamente, mentalmente, tácticamente, y eso me impulsó a darlo todo en el partido pasado”, afirmó.

Sobre el encuentro ante los brumosos, el muchacho reconoció que será un juego difícil.

“Faltan 5 juegos, 5 finales en donde todos se nos querrán venir encima. Se vienen juegos muy cerrados, pero vamos a ir a hacer un buen partido y queremos ganar el sábado”, comentó.