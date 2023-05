Saprissista Warren Madrigal es el chamaco más destacado entre los jugadores sub-20

Josimar Alcócer, Kendrick Enríquez, Douglas Sequeira, Warren Madrigal, John Paul Ruiz, Daniel Salas o el portero Leonardo Quirós son algunos de los nombres que sobresalen en este torneo de Clausura por sus condiciones y que le sumaron minutos a sus equipos en la regla sub-20, la cual ha sido muy criticada por algunos.

Warren Madrigal es el que más gusta entre los sub20. (Jose Cordero)

Ellos demostraron que hay calidad entre la juventud que hoy hace sus primeras armas en la primera división, salvo algunos casos que ya tuvieron minutos en otros torneos. En La Teja quisimos conocer la opinión de algunos aficionados sobre cuál jugador sub-20 les llamó más la atención en este certamen.

También consultamos a los entrenadores Marvin Solano y Kenneth Barrantes al respecto para precisar más las preferencias por determinado futbolista.

Incluso, la sección deportiva de La Teja también dio su veredicto. El jugador que más gusta de todos es el morado Warren Madrigal, seguido por el liguista Jossimar Alcócer. El tercer lugar quedó muy disputado entre el brumoso Kendrick Enríquez y el florense John Paul Ruiz.

De siete votos, cinco de la sección deportiva y los dos técnicos, Madrigal obtuvo 26 puntos, Alcócer 23 y Kendrick 10. El cuarto lugar fue para John Paul Ruiz con 5 puntos y Leonardo Quirós y Douglas Sequeira empataron con tres.

Para sumar los puntos, a cada uno se le pidió que colocara a sus cuatro jugadores preferidos del 1 a 4. Al primer lugar se le asignaron cuatro puntos, al segundo tres, al tercero dos y al cuarto uno.

Josimar Alcócer es explosivo y fuerte. (José Cordero)

“Lo de Warren es una realidad en Saprissa, tiene gol, muestra cosas interesantes, no le pesó la camisa, ni el ambiente, Alcócer tiene más rodaje, es desequilibrante, en los duelos saca ventaja, en el control orientado, recibiendo al costado, debe mejorar, o en los controles frente al marco, pero tiene potencia y desequilibrio”, opinó Kenneth Barrantes, asistente técnico de Palmares femenino. Para Barrantes, el más destacado es Warren.

Para Marvin Solano, el que más le llena el ojo es el rojinegro Alcócer.

“Es un jugador adaptado al fútbol actual, tiene largos recorridos, es un buen atacante, contribuye al regreso del equipo a marcar, tiene un físico que en este caso le ayuda, es fuerte, tiene sus goles y es constante”, opinó.

En el Face de La Teja donde se compartió la pregunta, el asunto estaba ligeramente inclinado a Warren, pero también por muy poco. Muchos dijeron que los dos son muy buenos y eran iguales.

“Me gusta Alcócer porque soy liguista, pero Warren fue sorpresa y la explotó”, dijo Jahmusic Jerry.

Darío Cubero escribió: “Madrigal ha estado bien, pero ha sido mejor Alcócer que todos, y por mucho”.

Kendrick Enriquez lo ha hecho bien con el Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Victor González Jiménez es de los que considera que Madrigal es el más destacado.

“Para mí Madrigal es el mejor, Alcócer es un buen jugador, pero Warren es más completo”, expresó.

Polémica

Pese al buen desempeño de estos jugadores, muchos critican la regla, pues consideran que en el fútbol hay jugadores buenos y malos y la edad no tiene que ver con eso

Por ejemplo, así opina Barrantes.

“Para mí, no debe existir la regla, juegan los buenos, no es cuestión de edades es de buenos y malos. Yo creo que se puede implementar la regla en segunda división y hacerla más competitiva, pero en primera no debe existir”, mencionó.

Mientras tanto, Marvin Solano cree que sirve para promocionar a jóvenes, pero le haría algunas reformas.

“Para mí, la edad es muy alta, debe ser una regla sub 17, sub18 o 19. En Europa buscan jóvenes de esas edades. Además, me parece que el concepto de obligar a algunos equipos a poner jugadores es bueno, pero quizás deben poner a muchachos que no tienen tanta proyección”, expresó Solano.

Con más minutos

Así van los minutos que cada jugador ha disputado en el torneo. Warren también lidera la lista.

1. Warren Madrigal, Saprissa, 1.339 minutos.

2. Josimar Alcócer, Alajuelense, 1.213 minutos.

3. Douglas Sequeira, Santos, 1.133 minutos

4. Kendrick Enríquez, Cartaginés, 1-053 minutos.

5. Leonardo Quirós, Sporting, 955 minutos.

6. Daniel Salas, Grecia, 878 minutos.

7. John Paul Ruiz, Herediano, 816 minutos.

8. Ryan Cane, Pérez Zeledón, 811 minutos.

9. Adolfo Feoli, Sporting, 643 minutos.

10. Dilan Bran, San Carlos, 623 minutos.