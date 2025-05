Saprissistas estallan al ver el tifo que vetaron para el clásico ante Alajuelense

Los aficionados del Saprissa explotaron luego de ver el tifo que Cultura Saprissa iba a mostrar previo al juego ante Alajuelense. Facebook. (Cultura Saprissa/Facebook)

Los aficionados del Deportivo Saprissa explotaron en las redes de Cultura Saprissa, al conocer el tifo que no se podrá usar previo al clásico contra Alajuelense.

Este domingo, la organización mostró el diseño y la manta que se usaría para el juego ante los rojinegros, en donde recordaban que la “S” ha sido el único equipo nacional en un Mundial de Clubes, una clara indirecta al rival, que hace unos días supo que no iría al torneo internacional.

LEA MÁS: Este es el tifo que Cultura Saprissa no pudo usar en la final ante Alajuelense

Los comentarios de los fiebres iban dirigidos hacia la directiva morada, en especial contra el presidente del club, Juan Carlos Rojas.

“Legalmente, si Juan Carlos Rojas se ofendió con esto, que renuncie hoy mismo y se lleve a todos los españoles con él, la manta ni siquiera es ofensiva o vulgar, y si no iban a usar ‘elementos peligrosos como confeti’, entonces no entiendo dónde está el problema en usarla, qué decepción”, “Todo lo que sea el legado de don Jorge Vergara lo detesta Juan Carlos Rojas, porque hace ver como algo mínimo, minúsculo, lo que ha hecho Horizonte Morado”.

LEA MÁS: ¿Cuánto quedó el último clásico que se jugó a las 3 de la tarde? También fue en el Ricardo Saprissa

“¿Por qué lo prohibieron?? No tiene nada de ofensivo, es más, le veo mucho potencial para que la 12 hiciera una respuesta y que Cultura le hiciera una respuesta a la respuesta y así sucesivamente. Era una buena idea de tifo, no tiene sentido que lo hayan negado"; “Felicidades Cultura Saprissa, todos los saprissistas estamos muy orgullosos, lo que el equipo y sobre todo la dirigencia no ha hecho este campeonato ustedes sí nos han representado”.

“Estoy anonadado que la dirigencia les dieran la espalda, no solo a ustedes, sino al aficionado. Japón 2005 es nuestro mayor orgullo y la historia jamás se borra. Inexplicable”.

LEA MÁS: Saprissa vs. Alajuelense: a esta hora y por este canal podrá ver el primer partido de la final