“Se deben tener ganas de correr, de luchar”

El entrenador de San Carlos, Víctor Abelenda, salió chivísima con algunos de los jugadores de su equipo porque considera que no corrieron ni se entregaron al máximo.

La derrota por 4 a 1 ante la Liga Deportiva Alajuelense golpeó al entrenador quien manifestó que lo primero que debe hacer es trabajar lo mental, lo anímico y buscar un once que sea luchador.

Víctor Abelenda salió molesto con la actitud del equipo. (Albert Marín)

“Evidentemente, hay que trabajar en lo anímico y en lo mental, la derrota golpea. Hay que reforzar aspectos en lo individual y colectivo, mejorar la forma de juego, pues no me gustó para nada. No encontramos la conexión ni cerramos espacios; es cierto que era un rival calificado, pero siempre digo si no se encuentra la forma o la idea, se debe tener lo otro, ganas de correr, de luchar, de competir y no lo encontré y eso me preocupa. Correr es un acto de voluntad en el fútbol y cualquier deporte y no lo encontré en algunos. Hay que ver con el material humano como suplanto eso”.

San Carlos también anunció a su nuevo técnico

San Carlos fue arrollado por la Liga. (Albert Marín)

“Siempre he dicho que se puede perder un partido, porque hay accidentes y errores y el que menos errores comete gana, pero hay formas de perder y hoy no me gustó, tenemos que competir más. El jugador que no corre conmigo es difícil que juegue. No sé cuál es la situación pero no encontré eso en algunos de los muchachos, hay que replantear algunas cosas, pero tienen que darse cuenta que en el fútbol de hoy, más allá de la calidad humana y futbolística tiene que haber amor propio, pundonor algo que encontré en algunos que se rompieron el alma”, concluyó.