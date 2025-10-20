Se destapa la polémica razón extrafutbolística del mal momento en el Herediano

Los jugadores del Herediano estarían molestos, porque aparentemente se les debe un premio, por conseguir el bicampeonato. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Un tema de dinero estaría detrás de los malos resultados del Herediano, que en este momento está fuera de zona de clasificación.

El bicampeón nacional cayó el domingo 1-0 ante Liberia y al cierre de la jornada 13 del Apertura 2025 se localiza en el sétimo lugar, con 13 puntos. Es la cuarta derrota consecutiva en el certamen y su última victoria fue el 31 de agosto, ante Liberia.

Una fuente interna del Herediano y cercana a La Teja confirmó que los jugadores del cuadro florense están molestos porque, aparentemente, Fuerza Heredia les debe una plata correspondiente al premio que la dirigencia les ofreció al ganar el bicampeonato, en mayo pasado.

La Teja no conoce el monto que se le ofreció a los futbolistas, pero tiene conocimiento de que ya hubo un arreglo para empezar a pagarles.

Jafet Soto es el presidente de Fuerza Herediana, agrupación a cargo de la administración del cuadro florense. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Periodista confirma molestia de jugadores

El periodista Enrico Villegas, en el programa “Paralelo 10″ de este lunes, confirmó que a los jugadores se les debía el premio, pero que ese tema ya quedó resuelto.

“Los salarios están al día, sí hubo un tema económico fue por unos premios, eso fue hace rato”, añadió Villegas.

La Teja consultó al departamento de prensa del Herediano para conocer su posición acerca de esta situación; sin embargo, al cierre de la nota no hemos recibido respuesta.