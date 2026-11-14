Se encienden las alarmas en la Selección por Alexis Gamboa: ¿cómo está el defensor de Alajuelense?

Bryan Ruiz, técnico de la Selección Nacional, afirmó que es casi un hecho que el defensor Alexis Gamboa no estará para el juego contra Argentina.

Este viernes, durante el partido amistoso ante Ecuador, el futbolista de Alajuelense entró de cambio, y un minuto después tuvo que dejar el encuentro tras chocar con el ecuatoriano Johhn Yoboah, quien se ganó la tarjeta amarilla.

Gamboa dejó el partido al minuto 64, y en su lugar ingresó Diego Mesén, quien fue expulsado minutos después.

Alexis Gamboa (en el suelo) tuvo que dejar el partido entre Ecuador y Costa Rica, por una lesión. Foto: AFP. (ARMANDO PRADO/AFP)

No podrá estar

En conferencia de prensa, luego del encuentro ante los sudamericanos, Ruiz fue consultado por la condición de salud del espigado zaguero:

“Están evaluándolo y posiblemente no podrá estar para el siguiente partido. Ahora tenemos que pensar quién lo va a sustituir”, dijo el timonel.

En su siguiente parada por Sudamérica, Costa Rica se medirá ante Argentina, el próximo martes, a las 6 p.m. hora tica, en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.