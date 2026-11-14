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Se encienden las alarmas en la Selección por Alexis Gamboa: ¿cómo está el defensor de Alajuelense?

Alexis Gamboa dejó el partido entre Ecuador y Costa Rica, a causa de una lesión

Por Yenci Aguilar Arroyo

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Bryan Ruiz, técnico de la Selección Nacional, afirmó que es casi un hecho que el defensor Alexis Gamboa no estará para el juego contra Argentina.

Este viernes, durante el partido amistoso ante Ecuador, el futbolista de Alajuelense entró de cambio, y un minuto después tuvo que dejar el encuentro tras chocar con el ecuatoriano Johhn Yoboah, quien se ganó la tarjeta amarilla.

Gamboa dejó el partido al minuto 64, y en su lugar ingresó Diego Mesén, quien fue expulsado minutos después.

Alexis Gamboa recibe atención médica tras la grave lesión de rodilla que lo sacó en solo un minuto durante el partido entre la Selección de Costa Rica y Ecuador.
Alexis Gamboa (en el suelo) tuvo que dejar el partido entre Ecuador y Costa Rica, por una lesión. Foto: AFP. (ARMANDO PRADO/AFP)

No podrá estar

En conferencia de prensa, luego del encuentro ante los sudamericanos, Ruiz fue consultado por la condición de salud del espigado zaguero:

“Están evaluándolo y posiblemente no podrá estar para el siguiente partido. Ahora tenemos que pensar quién lo va a sustituir”, dijo el timonel.

En su siguiente parada por Sudamérica, Costa Rica se medirá ante Argentina, el próximo martes, a las 6 p.m. hora tica, en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.