¿Se equivocó el Piojo Herrera al no convocar a Elías Aguilar, Sebastián Acuña a la Selección?

Allan Cruz, del Herediano muestra un rendimiento muy diferente a lo que hizo en el cierre del Apertura 2024 y por eso quedó fuera de la Selección. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La convocatoria de Miguel Herrera, técnico de la Selección Nacional para los juegos contra Belice, por el repechaje de la Copa Oro generó dudas por la ausencia de algunos futbolistas destacados en el torneo local.

Elías Aguilar y Allan Cruz del Herediano, Sebastián Acuña del Saprissa y Cristopher Núñez del Cartaginés quedaron fuera para estos partidos y en redes sociales se generó todo un debate, porque para algunos, el rendimiento de los cuatro jugadores es suficientes para ponerse la camisa de la Sele, en esta trascendental serie.

Acuña suma 756 minutos y aún no marca un gol con la “S”; Aguilar lleva dos goles y 987 minutos; Cruz ha jugado 557 minutos y registra un tanto y Núñez acumula un gol y 993 minutos, de acuerdo con datos de la Unafut. Con ellos dentro de la cancha, sus equipos son dinámicos, sostienen la bola y mantienen el peso de la zona medular de sus clubes.

Tome nota: el primer juego contra Belice será el viernes 21 de marzo, a las 8 p.m. hora tica, en el estadio FFB Stadium, que se localiza en Belmopán y el segundo será en el estadio Nacional, el martes 25 de marzo, a las 7 p.m.

Paulo Wanchope dejó en banca a Sebastián Acuña y eso le restó la posibilidad de ir a la Mayor. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Lo enterró

Carlos Hernández, exjugador dijo cuáles jugadores no están en condiciones de aportar a la Sele. Sobre Elías, dijo que la edad es uno de los impedimentos para ser tomado en cuenta por el mexicano.

“Me parece que no tiene cabida en esta Selección, es un jugador de 33 años y con este cambio que se está haciendo a nivel generacional no calza.

“Para él, se cerró un ciclo en la Sele y pese a que ande bien con su equipo, en la Tricolor no será tomado en cuenta, porque hay otros jugadores de un perfil similar que están levantando la mano”, afirmó.

Sobre Cruz, Hernández fue muy claro: el torneo pasado fue de luces, pero en esta campaña ha pasado desapercibido.

La inestabilidad de Cartaginés en el torneo perjudican a Cristopher Núñez. Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

“Cerró bien el torneo pasado, pero últimamente no ha hecho un buen trabajo en Herediano, no creo que ande en un nivel por encima de los que jugadores que convocaron”, mencionó.

Para el exseleccionado, Cristopher y Acuña sí reúnen condiciones para ir a la Selección, pero hay distintos factores que impidieron en este momento su llamado.

“Lo de (Sebastián) Acuña pasa porque lastimosamente desde la llegada de Paulo Wanchope no juega, me parece que eso hizo que quedara fuera de la convocatoria, y el técnico no va a llamar a jugadores que no estén en cancha.

“Sebastián durante la era de Giacone era de los puntos altos del Saprissa y me parece que Paulo cortó el buen momento que estaba pasando, creo que merece más minutos, tiene condiciones para jugar en Saprissa y volver a la Selección. Es un jugador polifuncional, como lateral derecho, contención, mixto, le faltan mejorar algunas cosas, pero lo veo hasta como legionario”, acotó.

Con respecto al volante brumoso, Carlos definió que la inestabilidad de su equipo lo está perjudicando.

“Hay que darle seguimiento, creo que puede estar, pero lastimosamente, los altibajos que tiene el equipo le pasan factura.

“Es el 10 que últimamente se ha ido perdiendo, es habilidoso, maneja bien la bola, sostiene la bola. Ya jugó en el extranjero, sabe que la dinámica es diferente a la hora de entrenar, es un plus que tiene y puede levantar la mano en el equipo”, manifestó.

Para el Zorro, el capitán florense (10) no hace falta en la lista, por su edad. David Loaiza. (David Loaiza)

Funcionales

El periodista Tomás Fonseca analizó en conjunto los casos de Allan Cruz y Sebastián Acuña.

“Uno ve en la lista pocos volantes internos y sólo Orlando Galo cumple como volante de contención. La lista no está tan mal, pero queda pendiente de ver lo que hará el técnico, si la posibilidad de jugar con un sólo volante de marca es suficiente”, aseguró.

Sobre los capitanes del Herediano y Cartaginés, el comunicador argentino resaltó que son funcionales, en tanto el modelo de juego del Piojo lo permita.

“En el caso de Elías y Núñez han estado presentes en sus clubes, pero no sabemos si el técnico jugará con un volante que sirva de enganche, que juegue con un 10, si el modelo de juego no lo precisa, eso depende de cómo piensa en su estructura.

“Siento que la elección de los jugadores no se concibe tanto por el nivel de los jugadores, primero elige el sistema y a partir de eso, hace una escogencia de futbolistas. Núñez juega como enganche y no entra por la lista que armó el técnico, que está proponiendo mucho vértigo por las bandas”, explicó.