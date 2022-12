¿Se está lavando la cara Ángel Catalina con el tema de fichajes?

Ángel Luis Catalina fue presentado el 20 de mayo del año pasado como el nuevo gerente deportivo del Saprissa y en año y medio de gestión logró armar un equipo competitivo que ya dio su primer fruto: el título del torneo de Apertura, ganado el 5 de noviembre de este año.

El español tiene a su cargo la contratación de jugadores y miembros del cuerpo técnico y aunque se le cuestionó hace unos meses por algunos fichajes, la realidad es que hoy en día, Catalina se ha lavado la cara ya que ha demostrado tener buen ojo a la hora de buscar jugadores.

Desde su llegada a Tiquicia, el gerente llevó a las filas del Monstruo a Kevin Chamorro, Kevin Espinoza, Jossimar Pemberton, Ryan Bolaños, Carlos Villegas, Julen Cordero, David Ramírez, Francisco Rodríguez, Andy Reyes, Víctor Medina, Darixon Vuelto. También amarró a Luis Paradela, Javon East, Youstin Salas, Pablo Arboine y Fidel Escobar y a la fecha. Varios de ellos ya no están en el club.

Las contrataciones más cuestionadas fueron las de Reyes y el Divino, que fueron presentados a finales del año pasado.

Para la mayoría de los aficionados de la “S”, no eran jugadores que cumplieran los requisitos para ser parte del Sapri.

Al finalizar el torneo de Apertura, de esa lista de jugadores solo quedan Chamorro, Villegas, Paradela, East, Salas, Arboine y Escobar.

A mediados de noviembre, fue presentado el volante Jefry Valverde y este lunes se oficializó la contratación del delantero Justin Monge, a la vez que comunicaron la salida de Reyes.

Andy Reyes fue uno de los jugadores contratados por Catalina y que ya cantaron viajera en el Sapri. José Cordero. (Jose Cordero)

Conocimiento del medio

Para algunos consultados por La Teja, Catalina se comporta a la altura de lo que necesita el campeón nacional.

Para el técnico Marvin Solano, Catalina tiene un mayor conocimiento del medio y eso le permite hacer una mejor escogencia de futbolistas.

“Me parece que este último torneo apostó a jugadores consolidados, jugadores que tal vez la gente no esperaba mucho de ellos, como Arboine, Salas y Fidel, pero acertó y no es fácil eso a veces. Los jugadores pudieron adaptarse y también eso se refuerza con el hecho de que el técnico (Jeaustin Campos) los puso como titulares y eso les dio confianza”, afirmó don Marvin.

Solano alabó el trabajo sobre la contratación de Justin Monge, a quien le ve condiciones interesantes.

“No sé cómo es el trabajo en ligas menores, pero estando Catalina llegó Iñaki Alonso y tampoco conocía a profundidad el medio. Esto de los fichajes a veces puede tener desaciertos, porque ha pasado en otros clubes que se contratan grandes jugadores, pero no dan la talla”, expresó.

Contentos

Manuel Guevara, aficionado saprissista, dice que el español sí se ha lavado la cara y ha sabido complacer a la afición.

Pablo Arboine, Javon East, Luis Paradela, Juan Carlos Rojas, Youstin Salas y Fidel Escobar han destacado en el Sapri. Milton Montenegro.

“Los fichajes de Paradela y Javon eran parte de lo que pedía la afición y siento que en eso ha quedado bien, ya tiene más tiempo en Costa Rica y conoce el medio. Siento que lo de Andy Reyes fue una pequeña pifia, porque tenía tiempo de no anotar y demostró que no era un jugador para el Saprissa, siento que es un jugador de equipo pequeño.

“Para el torneo anterior tuvo más tiempo de ver jugadores y escogió mejor a quienes llegaron al club, siento que ha hecho buenas contrataciones y con respecto a Justin Monge, no conozco sus números, siento que no le fue tan mal en Pérez Zeledón, pero creo que llega en mejores condiciones que Andy Reyes”, aseguró.

Ronny González, otro fiebre morado, añadió que no juzga al español por los fichajes que hizo en el pasado.

“Creo que necesitaba tiempo, con los primeros fichajes se nota que no conocía a los jugadores. Recuerdo que el torneo antepasado aparecía en otros estadios, iba a ver a Sporting, Santos, Pérez Zeledón y con eso demuestra su forma de trabajar, que saca tiempo para ver los jugadores que quiere contratar.

“Para mí la frase de lavarse la cara no me parece adecuada, no lo juzgo por lo que hizo al inicio, porque sus primeros fichajes me parece que no los vio con tiempo, pero ahora queda bien con el club”, agregó.

Gloriana Villalobos regresó al Saprissa para la temporada 2023. Prensa Saprissa.

Con el femenino también

Parte del trabajo de Catalina también es la contratación de jugadoras del equipo femenino y aunque al inicio también se le cuestionó por algunas llegadas, para la presente temporada, el Monstruo va con todo.

El regreso de Gloriana Villalobos, así como la contratación de Mariela Campos y Mariana Benavides también forman parte de los aciertos del europeo a la hora de contratar jugadoras.