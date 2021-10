Se meten a robar en el hotel donde vive Lionel Messi y su familia

El hotel Royal Monceau no es solo uno de los más elegantes de Francia sino es el sitio que hospeda a Lionel Messi y a su familia mientras encuentran casa, pero la semana pasada unos maleantes lograron burlar su seguridad y se metieron a robar.

El hotel aumentó su seguridad en agosto con la llegada de Lio, pero los bichos igual se metieron. Infobae El hotel aumentó su seguridad en agosto con la llegada de Lio, pero los bichos igual se metieron. Infobae (Infobae)

Según publicó este jueves el sitio The Sun, los asaltantes ingresaron por el techo del edificio ubicado en la capital francesa y descendieron hasta uno de los balcones de las habitaciones, en donde encontraron una ventana abierta. Si bien todavía no hay una voz oficial que confirme a cuántos cuartos pudieron ingresar, se cree que irrumpieron en al menos cuatro.

Una huésped fue la que denunció que le faltaban una pertenencias que había dejado en su habitación y, al revisar las cámaras de seguridad, los agentes de la Policía descubrieron que el miércoles pasado por la noche, dos hombres enmascarados se metieron por una de las ventanas del sexto piso.

La mujer que denunció el hecho es una asesora financiera de Dubái y habló con las autoridades al detectar la ausencia de un collar de oro valorado en 3.000 libras esterlinas (unos ¢2,5 millones), unos pendientes de 500 libras esterlinas (unos ¢424 mil) y 2.000 libras esterlinas (casi ¢1,7 millones) en efectivo.

En declaraciones publicadas por el portal británico, la mujer, cuya identidad no fue revelada, declaró: “Pagar una fortuna por un lugar elegante y seguro y que alguien entre en tu habitación es muy perturbador. La Policía nos dijo que vieron a dos hombres con una bolsa en el techo, con cámaras de circuito cerrado de televisión, pero no pudieron identificarlos. Dijeron que también se reportaron otros tres robos. Un tipo marroquí en la habitación de al lado me dijo que le habían robado el reloj”.

Los asaltantes ingresaron por el sexto piso, por encima de la suite en la que se encuentra viviendo Messi, quien pronto se mudara a otra residencia.