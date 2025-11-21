Deportes

“Se nota la tristeza en la calle”: la reflexión de Kenneth Tencio sobre el fracaso de la Sele

Kenneth Tencio utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión sobre la no clasificación de la Selección Nacional al Mundial 2026

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El reconocido ciclista costarricense Kenneth Tencio sorprendió al país al publicar un mensaje lleno de reflexión tras la eliminación de la Selección de Costa Rica del Mundial 2026, un tema que, aunque no es de su disciplina, lo experimentó de cerca.

“Se nota la tristeza en la calle y, aunque en unos días se olvida, he escuchado también que, por un tiempo, es un golpe que afecta la economía de muchas maneras.

“Es momento de reinventarse. El mundo no es de quienes se quedan rezagados, sino de quienes convierten un hecho desfavorable en una oportunidad para decir: ‘Esto no queremos que nos vuelva a pasar’”, escribió Tencio en la publicación.

El ciclista costarricense Kenneth Tencio haciendo un truco sobre su bicicleta.
Kenneth Tencio mencionó que la tristeza en la calle es palpable y que el fracaso deportivo también afecta la economía nacional. (Archivo/Archivo)

La no clasificación como un “golpe emocional”

Para el deportista, es necesario volver a enamorarse de lo que se hace y recalcó que se pudieron hacer cambios desde el inicio, ya que la eliminación no era solo por el resultado del último encuentro.

“Puede sonar filosófico, pero a veces, un país necesita un golpe emocional para volver a valorar, y no hablo solo de deporte, sino de todo un país cuya economía se ve afectada; la unión hace la fuerza. Esto es una oportunidad para limpiar, reconstruir, modernizar, cambiar de estrategia y volver más fuertes”, concluyó el ciclista.

