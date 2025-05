¿Se puede reprogramar el juego de ida ante Alajuelense? ¡Esto dicen en Puntarenas!

El partido entre Puntarenas y Alajuelense, programado para el domingo a las 6 p.m. está en veremos. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/R Pacheco)

La dirigencia del Puntarenas FC corre para que el Lito Pérez sea su casa para el partido ante Alajuelense, que estaba programado para el domingo a las 6 p. m.

Este viernes, la Olla Mágica fue clausurada porque los administradores del club no han presentado un informe estructural que se les pidió desde el 2023 y ante la pregunta de, ¿se puede reprogramar el juego?, los directivos naranjas fueron claros.

LEA MÁS: ¿En dónde se jugará Puntarenas vs Alajuelense? Dirigencia da a conocer situación del Lito Pérez

“Hicimos la consulta y nos dijeron que no se puede reprogramar, que tenemos que jugar el domingo a las 6 p. m. que el cierre del estadio no es un asunto de fuerza mayor”, dijo el presidente porteño Héctor Trejos.

El dirigente fue claro: lo deportivo no le quita el sueño, lo que más le preocupa es lo que este juego podía aportarle a la provincia y al cantón central de Puntarenas.

LEA MÁS: Ministra de Salud que cerró el Lito Pérez aceptó en vivo a cuál equipo es aficionada

“Lo digo con mucho orgullo, tenemos equipo para pelear, tenemos equipo para ganar: nos probaron afuera, en Heredia no nos dejaron entrar un solo aficionado y casi ganamos.

“Así es que la parte deportiva me deja muy tranquilo, este equipo tiene hambre, la otra parte es la que más me duele, me consterna, me preocupa”, agregó.

LEA MÁS: Desde esta fecha el Ministerio de Salud tenía en la mira al Lito Pérez

Horas después del cierre del estadio, en la Unafut aseguraron que la dirigencia porteña debe solicitar al Comité de Competición para analizar el caso.

El comité puede sesionar de forma extraordinaria para resolver la solicitud de la dirigencia.