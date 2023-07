¿Se va del Herediano? Gerson Torres responde

Gerson Torres, futbolista del Club Sport Herediano, tranquilizó a la afición de ese equipo con una respuesta que le dio a un usuario en redes sociales.

Ya se había informado que Gerson Torres seguía en el club, pero hay rumores que dicen que se va como agente libre. (Rafael Pacheco Granados)

Resulta que desde hace días se rumora que Torres saldría del Herediano como agente libre y que podría vincularse, de ese modo, a cualquier otro equipo.

Los cuentos no le han caído bien a a la afición que cuestiona al club por dejar ir a jugadores gratis. Este viernes, el usuario llamado CSH69 escribió: De verdad, ¿Gerson108028 se quiere ir porque no le gusta la competencia? Como he leído ya por varios lados... Pecao! No deberían dejarlo libre, que paguen por su ficha y listo!!”.

El jugador respondió con tres palabras. “Falso amigo tranquilo”. Con eso parece decir que esos rumores son falsos.

El 30 de mayo había puesto lo siguiente en redes sociales. “Herediano es mi casa, es la institución que amo y en donde me he formado desde niño. Estoy consciente que sufrimos una mala temporada y en lo personal me corresponde elevar mi nivel, por eso vamos con todo a prepararnos para regresar más fuertes y para seguir luchando juntos. Gracias por su apoyo y sus mensajes, familia herediana”, escribió.