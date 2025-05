Sebastián Acuña sobre el complicado momento de Saprissa: “No podemos perder la esperanza de clasificar”

Sebastián Acuña (centro) jugador del Saprissa habló de lo provechosa que ha sido la semana larga para los morados. Albert Marín. (Albert Marín/Albert Marín)

Sebastián Acuña, jugador del Deportivo Saprissa, comentó que le están sacando el jugo a la semana larga que tienen, antes de enfrentar a Pérez Zeledón, por el cierre de la fase regular.

Los morados están contra las cuerdas, en este momento se ubican en el quinto lugar de la tabla y dependen de otros resultados si quieren seguir con vida en el Clausura 2025.

El mediocampista sancarleño cree que estos días le servirán de mucho al equipo que dirige Paulo Wanchope. Recordemos que los morados no jugarán el partido contra Guanacasteca el fin de semana, ya que los nicoyanos no pueden competir, al no tener su licencia.

Sebastián Acuña confirmó lo bien que le puede caer la semana larga al Saprissa

“(La semana larga) es muy beneficiosa, la verdad es que sí, veníamos con un trajín de partidos bastante seguidos y esto nos ayuda un poco a trabajar más en cosas específicas, trabajar lo individual, entonces es algo que nos viene bastante bien y también pensar en lo que se viene, que no podemos perder la esperanza de que podamos clasificar y tenemos que hacer nuestro trabajo”, afirmó.

Saprissa cierra la fase regular del torneo ante Pérez Zeledón. John Durán. (JOHN DURAN)

Saprissa jugará su último partido de fase regular el miércoles 7 de mayo ante Pérez Zeledón, club que llega con nuevo entrenador, luego de la salida de Horacio Esquivel.

“El equipo va a tener un nuevo planteamiento, sabemos que ya están cerrando el torneo y obviamente todos los equipos quieren hacerlo cerrando bien, sabemos que va a ser un partido superdifícil, es una cancha complicada, entonces tenemos que prepararnos para sacar los tres puntos allá.

“Desde que llegué acá tenía claro que siempre tenemos que ganar, que siempre hay que luchar hasta el final, Saprissa es un gran equipo y a veces cuando parece que ya no hay opciones el equipo sale adelante, ahorita es cuando más tenemos que confiar en nosotros mismos, cerrarnos y poco a poco las cosas se van a ir dando”, agregó.

