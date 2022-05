Según entrenamiento, este podría ser el 11 de la Sele contra Nueva Zelanda

Bryan Ruiz hasta en los entrenamientos saca la magia en una que otra jugada. (Lilly Arce Robles.)

Luis Fernando Suárez, técnico de la Sele, rompió con lo acostumbrado, pues en casi un año que lleva con Costa Rica, nunca había abierto un entrenamiento a la prensa como lo hizo este viernes, mostrando más allá de un simple calentamiento.

Por primera vez los periodistas pudimos ver a la Tricolor ensayando aspectos tácticos, definición y el parado del equipo de cara a los partidos de Liga de Naciones contra Panamá (2 de junio), Martinica (5 de junio) y previo al repechaje mundialista con Nueva Zelanda, el 14 de junio.

En la casi hora y media de práctica que nos dejaron presenciar, también vimos cómo a Celso Borges le estallaron en la cabeza un huevo a raíz de su cumpleaños 34. ¡Quedó todo mojado y un toque hediondo!

Borges fue uno de los que participó del colectivo de este viernes, él integró el equipo de los que usaban chaleco y lo que más llamó la atención fue la conformación de cada oncena.

A Celso Borges le dieron pegajoso regalo de cumpleaños en el pelo. (Lilly Arce Robles.)

Los con chaleco fueron: Leonel Moreira, Óscar Duarte, Francisco Calvo, Ricardo Blanco y Keysher Fuller en una clara línea de cuatro; en la media aparecieron Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Bryan Ruiz y Gerson Torres y arriba Joel Campbell con Johan Venegas.

Si a ese equipo le metemos a Keylor Navas en vez de a Osito, perfectamente podría ser el que brinque a la cancha contra Nueva Zelanda en la repesca, pues es un once de mucha experiencia.

El otro equipo, los sin chaleco, fueron: Esteban Alvarado, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Daniel Chacón, Orlando Galo, Roan Wilson, Brandon Aguilera, Allen Guevara, Jewison Bennette, Carlos Mora y Anthony Contreras.

Ese otro conjunto tiene a las caras más jóvenes de la Sele que bien, bien, podrían hacerle frente a los duelos por la Liga de Naciones.

Aarón Cruz, Juan Luis Pérez, Carlos Martínez y Bryan Oviedo estuvieron, a ratos, en los dos equipos, mientras que Ian Lawrence no estuvo en el entrenamiento pues dio positivo a covid-19 y estará fuera una semana.

Muchas ideas

Suárez dijo, en la conferencia de prensa después de la práctica, que más allá de la distribución de los equipos, está plenamente convencido de que cualquiera de sus muchachos podría jugar contra los oceánicos y que en la Liga de Naciones hará rotaciones.

“Siempre digo que no es un tema de experiencia o edades, sino de capacidad y de tener el carácter necesario. Miro todo y espero tomar la mejor decisión para poner a los que creo que estratégicamente pueden funcionar bien, pero a mí no me da temor poner a ninguno de los que convoqué, todos pueden jugar el 14 (día del repechaje) sin ningún problema. Sé esto que digo porque me lo han demostrado a muy alta exigencia y por eso sé que pueden responder”, destacó el colombiano.

Con todo

Aunque muchos le bajen el piso a los partidos contra Panamá y Martinica, Suárez es enfático en que, además de ser parte de un torneo oficial, son las mejengas que le darán la perspectiva necesaria previo al duelo a muerte contra Nueva Zelanda.

Luis Fernando Suárez mide cada detalle para las tres mejengas que la Sele tiene al frente. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

“Es muy grande representar a un país y en cada encuentro hay que darlo todo. Luego, ya será decisión mía de quiénes estarán y quiénes no, pero de seguro hay algo que quiero ver en determinado momento y estos partidos ante Panamá y Martinica me ayudarán para luego tomar la mejor decisión. De seguro veré a muchos jugadores en estos dos encuentros y así tomar el mejor once para el partido ante Nueva Zelanda”, agregó.

Los partidos de Liga de Naciones se jugarán con los 27 jugadores convocados y la Tricolor partirá hacia Catar el 6 de junio, o sea, un día después de haber jugado contra Martinica.

“Necesito viajar con los 27 jugadores a Panamá. Ya me dijeron que sí y luego mi compromiso es elegir el mejor equipo y buscaremos el triunfo ante Panamá y Martinica. Tenemos que despedirnos bien, hacer una fiesta afuera y dentro. Hay que dar todo para llegar al Mundial”.

El rompecabezas se va armando, pero si queda claro que las mejengas de la otra semana serán el laboratorio para la hora tatá, el partido ante los oceánicos.