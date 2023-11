Selección de Costa Rica fue vapuleada por Panamá en un triste debut de Gustavo Alfaro

Costa Rica tuvo una noche para el olvido este jueves, en el estadio Ricardo Saprissa, al caer vapuleado por su similar de Panamá 3 a 0 y quedar al borde de la eliminación de los cuartos de final de la Liga de Naciones, por segunda vez consecutiva contra los canaleros.

Además, quedará pelear un repechaje para la Copa América contra Trinidad y Tobago el otro año, pues es muy difícil revertir el marcador en Panamá. Los goles fueron de Michael Murillo al 3′, José Fajardo al 28′ y de Cecilio Waterman al 60′.

Panamá le endozó un categórico 3 a 0 a Costa Rica en el Ricardo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

La gran pregunta es, ¿para eso queríamos otro técnico? Para ver la misma actitud de los jugadores ticos, con apatía, con cero amor por la camiseta. Lo de anoche en el estadio Ricardo Saprissa fue un desastre, una vergüenza.

Panamá nos ganó con justicia, con fútbol, con seriedad, con orden, con ganas. En todo nos ganó, en todo. No hay un solo rubro donde podamos decir que Costa Rica fue mejor. Bueno, solo en el recibimiento, que estuvo bonito.

El debut del entrenador Gustavo Alfaro fue triste. La Sele dio su peor cara, al ritmo de Luis Fernando Suárez, como que eso les quedó o es que ya no nos da para más. Eso sí, no queremos desmerecer el buen trabajo de Panamá.

Jimmy Marín quizás fue lo mejor de la Sele. (Rafael Pacheco Granados)

Los laterales por los que apostó Alfaro fueron nefastos, Pablo Arboine y Jefry Valverde podrán brillar con Saprissa, pero para el fútbol internacional no tienen nivel. Arboine no salió en el complemento. Juan Pablo Vargas, casi siempre bien, cometió un grueso error que terminó en el segundo gol de Panamá.

Brandon Aguilera no muestra lo que ha aprendido con el Nottingham; Joel Campbell pasó desapercibido, Manfred Ugalde mostró destellos, Jimmy Marín a veces sí, a veces no, pero fue el que más calidad mostró al frente de ataque. Anthony Contreras muy errático, con ganas sí, pero estos partidos son bravos, de dientes apretados y no alcanza solo con deseos.

Ni el Monstruo de las mil cabezas, el Ricardo Saprissa, motivó a los muchachos. Ya ganó allí el Real Estelí, ahora fue Panamá, ya no piensen más en ese estadio porque es lo mismo o peor. Es más, hasta la afición terminó cantando el olé en contra de la Sele y Joel Campbell fue silbado, aunque es de suponer que fueron los saprissistas quienes actuaron así contra el jugador de Alajuelense.

Michael Murillo metió un golazo al minuto 3. (Rafael Pacheco Granados)

Debacle. El primer gol del partido fue al minuto 3, cuando Michael Murillo metió un remate de tiro libre al puro ángulo, por encima de la barrera. Nada qué hacer para Kevin Chamorro.

El segundo cayó antes de la media hora, Costa Rica no sabía ni cómo quitarse las marcas de encima; Vargas intentó salir con Aguilera, la pasó mal, Ismael Díaz interceptó y vio a José Fajardo que iba a correr. Le dio un bombón, Fajardo se paró fuerte, le ganó a Vagas y fusiló a Chamorro.

Costa Rica tuvo dos chances, más o menos claros, un remate al poste de mano izquierda del portero Orlando Mosquera y otro cañonazo que repelió en dos tiempos el arquero pana, ante el acoso de Contreras.

El complemento no podía ser tan malo y la Sele mostró una actitud diferente, presionó arriba, soltó a Campbell, metió a Bryan Oviedo y hubo esperazas de que algo diferente podía pasar.

Al 53′, Joel incursionó por la derecha y centró al corazón del área, Mosquera rechazó de puños y el balón le llegó a Marín, quien remató fuerte a gol, pero la bola pegó en un defensa.

Pero Panamá tenía guardado un baile, al 60′, un contragolpe de lujo, con Carrasquilla, quien filtró un gran pase a Cecilio Waterman, quien ingresó de cambio y puso números de escándalo en la Cueva.

Jefry Valverde estuvo muy flojo ante Panamá. (Rafael Pacheco Granados)

Después del gol, todo lo que intentó Costa Rica fue por vergüenza y ni así alcanzó. Panamá estaba entera, compacta, seria. En el Romel Fernández será un trámite. A la Sele le podrá alcanzar para un empate siendo optimista, pero el panorama es tenebroso.

Costa Rica tuvo una noche para el olvido y quedaron en evidencia algunas realidades, como que hoy por hoy, Panamá es muy superior, que el peso del Ricardo Saprissa es un mito y el nivel de algunos jugadores nacionales no da para más allá de jugar el campeonatico local.