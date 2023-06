Selección de Costa Rica pasó del dicho de ganar el mundial a la cautela para ir por la Copa Oro

Luis Fernando Suárez se mostró con un lenguaje más cauto de cara a la Copa de Oro. (Jose Cordero)

La Selección de Costa Rica pasó del discurso de apuntar a ganar el mundial Qatar 2022 a la cautela de ni siquiera tirarse al agua para pensar en llevarse la Copa Oro a fin de mes.

Este viernes Luis Fernando Suárez, técnico de la Tricolor, fue muy cuidadoso sobre a qué apunta la Sele para el torneo regional, señalando más objetivos a largo y mediano plazo que ir por un trofeo.

Darle rodaje a jugadores jóvenes e ir asentando las bases de una selección reforzada con algunas figuras de experiencia fueron los planes que mencionó el entrenador, hay que pelear por lo más alto, afirma, pero de manera directa no habló de ir por ningún trofeo.

“El objetivo es competir. La exigencia es siempre llegar a lo más alto y debemos ser muy competitivos, nunca podemos quitarnos esto, pese a que estemos en proceso de armado. Los jugadores saben que deben dar el máximo”, comentó.

Suárez fue enfático que está buscando un recambio, por eso en esta lista se ven muchos nombres diferentes a los que convocó para Qatar 2022.

“Estoy viviendo casi que el momento y es necesario tenerlo en cuenta. Hoy en día sería injusto no llamar a Warren Madrigal, a Carlos Mora o a Alexandre Lezcano. Si llamo a los mismos 26 del Mundial, de seguro me dirán que por qué no convoqué a los que están pasando un buen presente. Hay que estar mirando todo y sé que en determinado momento soy injusto. Tengo que tomar decisiones y es difícil, pero me toca hacerlo”, comentó.

Pies de plomo

El cafetero eludió polemizar y los cuestionamientos por algunas ausencias como la de Johan Venegas, goleador del Clausura 2023 con 16 goles.

“Uno busca renovar y dar oportunidad, así que lo más importante en este momento es ver cómo responden los que creemos que llegarán a ser algo importante en nuestro fútbol”, añadió.

Además, el técnico comentó que ya las épocas en las que se pensaba que por jugar en el extranjero era más fácil llegar a la Sele, pasaron, la lista tiene de base a jugadores del campeonato nacional, con seis de Alajuelense y cinco de Saprissa.

“No miro el tema como legionarios contra nacionales. El ser legionario no significa que es más elegible que otro. Ahora, sí me gustaría que salieran más chicos, porque aprenderían muchas cosas. En mi caso, miro capacidad y son gustos también, porque soy el seleccionador y me toca hacerlo así”.