El portero Patrick Sequeira queda fuera de la Selección Nacional, debido a una molestia en su tobillo. Prensa FCRF. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

La Selección de Costa Rica recibe una mala noticia, previo a los juegos contra Honduras y Nicaragua, del 9 y 13 de octubre, respectivamente.

Este viernes, la Federación Costarricense de Fútbol informó que el portero Patrick Sequeira no viajará con la Tricolor, debido a una molestia que presentó en un entrenamiento con su club, el Casa Pía de Portugal.

“Queremos informar que el jugador Patrick Sequeira presentó una molestia de tobillo este viernes, en el calentamiento previo a su juego de torneo oficial con el Casa Pía.

“El jugador ya había presentado una lesión similar el pasado 27 de septiembre, al sufrir un esguince grado I en el tobillo derecho.

“El cuerpo técnico del club decidió que Sequeira haga su recuperación en Portugal, razón por la cual no formará parte de la convocatoria de Costa Rica para el mes de octubre”, destacó la FCRF.

Este sábado 4 de octubre, el técnico Miguel Herrera dará a conocer la lista de jugadores convocados para la fecha eliminatoria de octubre, rumbo a la Copa del Mundo del 2026.