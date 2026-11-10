Selección de Costa Rica sufre una importante baja de cara a los juegos contra Ecuador y Argentina

La Selección Nacional sufrirá una importante baja de cara a los juegos amistosos contra Ecuador y Argentina.

Este lunes, la Fedefútbol dio a conocer que el defensor de Alajuelense, Yerlan Sosa, no pudo incorporarse a la Tricolor.

“El futbolista Yerlan Sosa no pudo incorporarse a la concentración debido a una molestia física.

“En su lugar, fue convocado Gerald Taylor, del Deportivo Saprissa, quien se unirá al grupo en las próximas horas”, informó la FCRF.

La baja de Yerlan golpea el ánimo de un muchacho que apenas a sus 18 años venía cumpliendo el sueño de su vida con la Sele Mayor, tal y como lo reconoció con total humildad semanas atrás a La Teja:

“Esto es algo que siempre soñé desde niño, me queda solo agradecerle a Dios, a mi familia y a todas las personas que siempre han confiado en mí”.

Yerlan Sosa queda fuera de la Sele, por una molestia muscular. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Poco a poco

Este lunes por la tarde, a eso de las 5:30 p.m. comenzaron las prácticas y un total de 12 jugadores trabajaron inicialmente en cancha junto con los porteros, a excepción de Patrick Sequeira quien tiene un permiso especial para incorporarse a la Tricolor hoy por la noche.

“Los legionarios Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas ya se encuentran con el equipo nacional. Carlos Mora y Kenay Myrie arribaron al país a las 5:30 p. m., mientras que Josimar Alcocer tiene prevista su llegada a las 6:40 p.m.

El último en incorporarse será Manfred Ugalde, quien llegará durante la noche", reveló la Federación.

Costa Rica se enfrentará a Ecuador el viernes 13 de noviembre y martes 17 se medirán ante Argentina.